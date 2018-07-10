В США из-за поломки аттракциона отец с сыном полчаса провисели над прудом с аллигаторами
Они застряли на высоте 12 метров над водой, затем их спасли, сообщает канал Fox news. Посетителям парка развлечений в городе Орландо штат Флорида предлагается спуститься по канату с помощью специального приспособления над водоемом с рептилиями. В руководстве парка заявили, что проблема возникла из-за сильного ветра и что никакого риска не было.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт