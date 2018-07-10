В столице Аргентины прошли массовые протесты против кредита от МВФ
Участники марша шли с плакатами «Нет соглашению», «Хватит голода» и «Мы не вернемся к МВФ», передает ТАСС. Протестующие выразили недовольство ростом коммунальных услуг и массовыми увольнениями. В мае президент Аргентины Маурисио Макри запросил помощи у Международного валютного фонда на фоне резкого падения курса национальной валюты. Аргентине в течение трех лет предоставят кредит на 50 миллиардов долларов.
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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 10 июля 2018 | 02:35
Забавные дэбилы...Заповедные....