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02:07, 10 июля 2018

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об отмене роуминга внутри страны

Документ внесла еще год назад группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. Как передает ТАСС, в правительстве дали положительный отзыв, профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект принять.

Комментарии

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zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 10 июля 2018 | 02:39

Насрать на роуминг.... Как на счет НДС ? Как на счет пенсий? Вы , ублюдки, тему-то не замалчивайте!!!!

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 10 июля 2018 | 02:43

Да, и кстати, эти ж пидарасы уже эту буйню неоднократно принимали...И ФАС их фуячил......

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