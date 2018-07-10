Власти почти половины регионов России решили дистанцироваться от повышения пенсионного возраста
Они никак не высказываются о грядущей реформе. Об этом сообщает канал «Дождь» со ссылкой на данные фонда «Петербургская политика». Полностью поддержали непопулярные планы правительства только 11 регионов. По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Путина упал до рекордно низкого уровня.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zemljanka 10 июля 2018 | 02:58
Павловский все рассказал.
pmasel 10 июля 2018 | 03:21
Но мы то знаем, что молчание знак согласия. Помните как в Крыму? Промолчал и ты через 30 дней уже гражданин Руси.
dunai10 10 июля 2018 | 03:28
Похоже ждут, что скажет "ВОЖАК СТАИ".