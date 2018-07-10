Космический грузовик «Прогресс» впервые отправился к МКС по сверхкороткой схеме
Вместо двух суток корабль должен долететь до орбитальной станции всего за 3,5 часа. На МКС он доставит 2,5 тонны груза.
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Вместо двух суток корабль должен долететь до орбитальной станции всего за 3,5 часа. На МКС он доставит 2,5 тонны груза.
Комментарии1
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jetsam 10 июля 2018 | 01:33
типа - сразу в море-окиянь это пуперсуперкороткая?
а сверхкороткая - в море-окиянь, но за 3 часа...
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— Степан! У гостя карета сломалась.
— Вижу, барин. Ось полетела. И спицы менять надо.
— За сколько сделаешь?
— За день сделаю.
— А за два?
— Ну… За… Сделаем и за два.
— А за пять дней?
— Ну, ежели постараться — можно и за пять.
— А за десять?
— Ну, барин, ты задачи ставишь! За десять дён одному не справиться, тут помощник нужен — хомо сапиенс!
— Бери помощников, но чтобы не раньше!
---- (с) Формула любви