В голландском Эйндховене самолет остановили перед взлетом из-за угрозы теракта

Пассажиров вывели прямо на взлетно-посадочную полосу. Лайнер стали осматривать сотрудники военной полиции со служебными собаками. Причиной стали анонимные сообщения о заложенной бомбе. Как сообщают местные СМИ, взрывчатки не нашли, но этот рейс и два следующих — в Великобританию и Марокко – были отменены.