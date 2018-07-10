Новым министром иностранных дел Великобритании вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона назначен Джереми Хант
Он был министром здравоохранения в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй. Как отмечает Би-би-си, Хант никогда не работал в дипломатических службах и не занимался внешней политикой. Тереза Мэй пока никак не объяснила свой выбор. Борис Джонсон ушел в отставку из-за несогласия с так называемым мягким планом выхода Великобритании из ЕС, который не подразумевает полного разрыва отношений с Евросоюзом.
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