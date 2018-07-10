В России не ускорится рост экономики даже в случае отмены западных санкций
Об этом говорится в докладе Аналитического кредитного рейтингового агентства, созданного по инициативе ЦБ. По оценке экспертов, санкции затронули более 400 крупных российских компаний и банков, но ограничения повлияли не напрямую, а через экономическую политику властей. В качестве примера приводится продуктовое эмбарго. В докладе отмечается, что экономический рост в России ограничивает в первую очередь не внешнее давление, а комплекс внутренних проблем, передает РБК.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 10 июля 2018 | 01:25
да ну. пятая колонна это агентство.
danko1 10 июля 2018 | 01:29
В России, которая Путин, увеличится только вывод триллионов награбленных его бандой на Запад и развал всего.
А в экономике Путин полный тупица, несмотря на то, что докторскую диссертацию имеет, но видно почитать её некогда емубыло. И только на продаже природных ресурсов экономика пока еще трепыхается, а не полностью рухнула.
yuriykyvich 10 июля 2018 | 01:30
Ну как же так, а ведь Путин обещал? Что, опять нае..ал?!?
mobile_actor 10 июля 2018 | 01:36
Кто бы мог подумать, верно?
tks 10 июля 2018 | 01:50
Зато ускорится рост благосостояния домочадцев, и иной домашней живности Кентов Пахана!
monik_7 10 июля 2018 | 01:52
Если черный пацан сказал "порвано в клочья - значит порвано в клочья.
idontbelieve 10 июля 2018 | 01:55
Ну как же так ? А мы так верили в 25 милл.раб мест,что жить будем лучше,пока что веселее,чем при усатом.неужели это окончательный диагноз?
opiatnovyi63 10 июля 2018 | 01:58
Пока у власти ОПГ с Паханом,Россия обречена на затухание и погибель..