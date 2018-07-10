Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией

Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США. Как передает AP, сенатор заявил, что вести переговоры с российским правительством – все равно что договариваться с мафией. Кроме того, Кеннеди сказал, что в России нет политической философии, помимо философии денег и силы. Когда речь зашла о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля, сенатор отметил, что Путину нельзя верить.