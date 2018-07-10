Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией
Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США. Как передает AP, сенатор заявил, что вести переговоры с российским правительством – все равно что договариваться с мафией. Кроме того, Кеннеди сказал, что в России нет политической философии, помимо философии денег и силы. Когда речь зашла о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля, сенатор отметил, что Путину нельзя верить.
Комментарии17
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jetsam 10 июля 2018 | 01:29
почему сравнил?
оно и есть - мафия. только по-русски звучит - ОПГ
кодовое в ФБР - "кооператив озеро".
зам.пахана по бассейну - "скрипач на крыше"
danko1 10 июля 2018 | 01:35
jetsam: Это не просто мафия, а самая крупнейшая в Мире из всех существовавших когда-то мафий, которая всё в стране захватила и установила вместо законов бандитские понятия.
Только совсем слепые и тупые не видят очевидного и верят самому наглому в мире бандиту и лжецу.
zemljanka 10 июля 2018 | 02:02
Раскусил.
irdo 10 июля 2018 | 01:36
Когда речь зашла о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля, сенатор отметил, что Путину нельзя верить.
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Чекистам никогда нельзя верить.
danko1 10 июля 2018 | 01:41
irdo: Интересно, остался в США во власти тот, кто сравнил США с Трампом, заявив, что без Трампа США не будет?
И куда бы такого отправили: в психушку или в тюрьму за оскорбление всех американцев?
viktorova 10 июля 2018 | 01:59
danko1: /кто сравнил США с Трампом, заявив, что без Трампа США не будет? /
Очень хорошо подмечено! По моему мнению, к сожалению, не многие, кто живет в России могут себе это представить. Как можно жить без вождя.
Вся надежда только на тех, кто представляет.
zemljanka 10 июля 2018 | 02:04
Вот же гад!
Погостил - и правду-матку рубит...
mobile_actor 10 июля 2018 | 01:32
Ну, наконец-то американцы начали понимать, с кем они имеют дело.
satttana_perrrkele 10 июля 2018 | 01:32
а говорили, что америкосы наивные и дураки.
Всё понимают, с первого взгляда.
Слава героям!
monik_7 10 июля 2018 | 02:00
satttana_perrrkele: этот внучок Джона Кеннеди до своего сенаторства всю свою карьеру проработал Прокурором штата Массачусетс, так что у него на на преступника глаз набот
kp6ic 10 июля 2018 | 01:33
а ведь хлопали и лебезили перед ними...
nebudbydlom 10 июля 2018 | 01:34
Американец "открыл Америку": в России мафия!
Ах! Ах! А мы и не догадывались....
С 1917 года живем в бандитском государстве.
polikarpich 10 июля 2018 | 01:35
А что там сравнивать? Оно и есть мафия. Я об этом знаю, говорю и даже здесь утверждал неоднократно.
Это "Спрут" наоборот, где комиссар Каттани - это экстремист, террорист и "русофоб"( в оригинале - "италофоб"), а боссы мафии - белые и пушистые патриоты.
Вот человек со стороны, из другого государства - и тот сразу просёк.
И он вторит словам Серебрякова про то, что "национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве».
ed10075 10 июля 2018 | 01:39
Со стороны оно виднее.
viktorova 10 июля 2018 | 01:42
Наконец-то хоть кто-то из политиков назвал вещи своими именами. И пох на политкорректность.
allexmar 10 июля 2018 | 01:57
Прямо в точку. Пока даже ни один тролль не возразил.
tks 10 июля 2018 | 02:02
"Мафия" - это комплимент, вот если бы сенатор Кеннеди назвал Кремлевский ПаханаТ "якудзой" или "триадой" - вот это было бы оскорблением, в силу сравнения с "макаками" (по выражению Николая II) и просто желтолицыми.