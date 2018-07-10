В США годовалый ребёнок без присутствия родителей предстал перед судом по миграционным делам

Он пил молоко из бутылки, играл с мячиком, а под конец слушаний расплакался, сообщает Би-би-си. Суд рассматривал право ребёнка находиться на территории Соединённых штатов. В итоге было принято решение о добровольном отъезде ребёнка из страны, которое даёт возможность отправить его в Гондурас, куда уже был депортирован отец малыша. Судья, который рассматривал дело, сказал, что ему было стыдно спрашивать у адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела. В этот день в штате Аризона без родителей предстали пред судом ещё несколько детей. Один из них на вопрос о возрасте показал пять пальцев.