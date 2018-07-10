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00:05, 10 июля 2018

Сборные Франции и Бельгии выявят первого финалиста чемпионата мира по футболу

Матч состоится в Петербурге. Время начала 21.00.

На стадии четвертьфиналов чемпионат мира превратился в европейский междусобойчик. Последних представителей других континентов выбили как раз Франция и Бельгия. Французы сделали это легко и буднично. В очень скучном и, увы, предсказуемом матче, одолели Уругвай, игравший без Эдинсона Кавани. Бельгия же выдала огненный матч против главного фаворита чемпионата мира – Бразилии. Точнее огненным был первый тайм. Бельгийцы перехитрили «пентакампеонов» забили два гола и ушли на перерыв при комфортном счете 2-0. Во втором жгла уже Бразилия. 17 ударов по воротам, три верных голевых момента, и отчаянно отбивавшийся соперник. Забить бразильцы смогли лишь однажды и отправились домой. Зато саму игру многие назвали лучшим матчем на всем чемпионате. Вторничный полуфинал может забрать это звание себе. Прагматичная и хитрая Франция, против Бельгии, которая любит атаковать, но в нужный момент, ради общего дела, готова сесть в оборону.

В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Хорватии. Этот матч состоится в среду на московском стадионе «Лужники».

Комментарии

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zibex 10 июля 2018 | 00:07

Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Слава Україні! Героям слава!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
Fifa support russian fascism. Fifa - morons, Fifa-mafia!
#GloryToUkraine
#SlavaUkraini!
#HvalaVuko
#HvalaVida
#FreeSentsov

tom_tom 10 июля 2018 | 00:24

ЧМ подходит к концу, а запомнится он только двумя событиями:
1 - русские бабы, готовые раздвинуть ноги перед первым встречным иностранцем.
2 - Реакция русских на "Слава Украине!"

aleksandr39 10 июля 2018 | 00:29

А что будет если все игроки победившей в финале чемпионата мира прокричат " Слава Украине " ,у них заберут медали или всех дисквалифицируют ?

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