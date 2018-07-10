Сборные Франции и Бельгии выявят первого финалиста чемпионата мира по футболу

Матч состоится в Петербурге. Время начала 21.00.

На стадии четвертьфиналов чемпионат мира превратился в европейский междусобойчик. Последних представителей других континентов выбили как раз Франция и Бельгия. Французы сделали это легко и буднично. В очень скучном и, увы, предсказуемом матче, одолели Уругвай, игравший без Эдинсона Кавани. Бельгия же выдала огненный матч против главного фаворита чемпионата мира – Бразилии. Точнее огненным был первый тайм. Бельгийцы перехитрили «пентакампеонов» забили два гола и ушли на перерыв при комфортном счете 2-0. Во втором жгла уже Бразилия. 17 ударов по воротам, три верных голевых момента, и отчаянно отбивавшийся соперник. Забить бразильцы смогли лишь однажды и отправились домой. Зато саму игру многие назвали лучшим матчем на всем чемпионате. Вторничный полуфинал может забрать это звание себе. Прагматичная и хитрая Франция, против Бельгии, которая любит атаковать, но в нужный момент, ради общего дела, готова сесть в оборону.

В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Хорватии. Этот матч состоится в среду на московском стадионе «Лужники».