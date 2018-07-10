В Петербурге полиция задержала участников акции против гомосексуализма
Об этом сообщает сайт «Медиазона». Задержаны три человека. Люди вышли на Невский проспект с плакатами «Покайся и веруй в Евангелие» и «Господь, благослови Путина, ибо он выступает против греха гомосексуализма».
Комментарии1
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mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 00:21
И тут нацдилера приплели.
Он же атеист.