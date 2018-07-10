Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании

Об этом сообщила канцелярия премьера. Хант является членом правительства с 2010 года, до сих пор он был министром здравоохранения и соцзащиты, перед этим в течение двух лет занимал пост министра культуры, СМИ и спорта и курировал подготовку Олимпийских игр.

В минувший понедельник глава британского МИДа Борис Джонсон подал в отставку. В письме, направленном Терезе Мэй он раскритиковал премьера за выбранный курс по выходу из Евросоюза. Джонсон высказал мнение, что Мэй действует недостаточно решительно, по его мнению, в случае приятия плана так называемого «мягкого Брекзита» Британия может оказаться в статусе колонии.

Борис Джонсон стал вторым министром покинувшим правительство на фоне обсуждения деталей выхода страны из ЕС. Первым это сделал министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис. Премьер Тереза Мэй, комментируя ситуацию, подтвердила, что в обоих случаях с министрами возникли разногласия.

Борис Джонсон, покидая пост, поблагодарил работников дипломатического ведомства. По его словам, за последние несколько месяцев они увидели, как много друзей у Великобритании, когда 28 государств выслали из своих стран российских дипломатов, протестуя из-за попытки убийства Скрипалей.