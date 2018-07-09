Жители Британии организовали сбор средств, чтобы возместить ущерб, нанесённый во время празднования победы сборной

Жители Великобритании организовали сбор средств, чтобы возместить ущерб, нанесённый во время празднования победы сборной Англии над шведами. В минувшую субботу после четвертьфинального матча, который англичане выиграли 2:0, болельщики серьёзно повредили машины и другое имущество. Так, например, более 2 тысяч фунтов стерлингов собрано для таксиста из Ноттингема, в машине которого фанаты разбили лобовое стекло, автомобиль получил и другие повреждения. Около пяти тысяч фунтов собрано для службы скорой помощи в Лондоне, одна из машин была полностью выведена из строя, после того как болельщики устроили танцы на ней, сообщает Би-би-си.