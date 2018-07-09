Жители Британии организовали сбор средств, чтобы возместить ущерб, нанесённый во время празднования победы сборной
Жители Великобритании организовали сбор средств, чтобы возместить ущерб, нанесённый во время празднования победы сборной Англии над шведами. В минувшую субботу после четвертьфинального матча, который англичане выиграли 2:0, болельщики серьёзно повредили машины и другое имущество. Так, например, более 2 тысяч фунтов стерлингов собрано для таксиста из Ноттингема, в машине которого фанаты разбили лобовое стекло, автомобиль получил и другие повреждения. Около пяти тысяч фунтов собрано для службы скорой помощи в Лондоне, одна из машин была полностью выведена из строя, после того как болельщики устроили танцы на ней, сообщает Би-би-си.
Комментарии13
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glotov 09 июля 2018 | 23:08
Дикие люди. Поэтому у них и полиция не работает, а озвучивает то, что велят политики.
gordy 09 июля 2018 | 23:55
Коллективная ответственность в действии?
boldu1n 09 июля 2018 | 23:12
Они не хотят возместить ущерб британским спец.службам за бездарную работу в умерщвлении домашних животных Скрипалей? Ведь там весь скотлот-ярд пилил с ахентом 007 её мудачества.
olegleon 09 июля 2018 | 23:13
неужели Т.Мэй ещё не потребовала от России объяснений за такое поведение английских болельщиков?!
viktorova 09 июля 2018 | 23:18
Вот это я понимаю единство нации и чувство взаимопомощи. Не липовая тв накачка, а реальное дело.
glotov 09 июля 2018 | 23:29
viktorova: Алкоголикам свойственна взаимовыручка и взаимоуважение. Но лучше не пить.
viktorova 09 июля 2018 | 23:41
glotov: /Алкоголикам свойственна взаимовыручка/ это вы про путина и Медведева? Или про Захарченко и плоткина? Или как их там на Донбасе?
glotov 09 июля 2018 | 23:49
viktorova: Нет, это я про отмеченную Вами английскую взаимопомощь.
vsveter 09 июля 2018 | 23:23
Скотские политики, скотские фанаты, Англичане деградируют год от года.
alexisgross072018 09 июля 2018 | 23:29
vsveter: До вас рашковане еще очень далеко, Даже тасманийским аборигенам. Вы же не насобирали и пяти рублей возмещения за вылов своего долбоклюва из мутных вод Фонтанки ;)) А кто из вас дятлов козырных расхерачил автобусную остановку у фан-зоны на Спартаке ?
vsveter 09 июля 2018 | 23:36
alexisgross072018: Ну утешайте себя, брешите и гавкайте в своё удовольствие. Остановку приплели, да английские фанаты и витрины побили и остановки покрушили. Названы только наиболее яркие моменты их праздника. Но вам это нравится, что с вас взять?
alexisgross072018 10 июля 2018 | 00:03
vsveter: Если честно - мне как то по хрену 4)) Вот чего разнесли придурки в Англии - вот фиолетово. А погром на Манежной Я видел своими глазами.Так что за остановочку на Спартаке придется возместить, а уж как обосрали фан-зону на Воробьевых горах - любо дорого посмотреть ;))
askold_rurik 09 июля 2018 | 23:54
Удивляет что англичане не отпраздновали победу на России.