Болельщики сборной Франции собираются устроить своё шествие перед завтрашним полуфинальным матчем ЧМ по футболу
Болельщики сборной Франции собираются устроить своё шествие перед завтрашним полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу. Колонна направится к стадиону от одного из ресторанов Петербурга в 7 часов вечера, сообщили в генконсульстве страны. Поддерживать национальную команду во время матча будет президент Франции Эммануэль Макрон. Он ради этого приезжает в Петербург. Ранее стало известно о том, что шествие устраивают болельщики сборной Бельгии. Их колонна направится к арене в 18-30. На стадионе поддерживать команду будут премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и королевская чета.
Матч Франция — Бельгия начнётся завтра в Петербурге в девять вечера.
Комментарии21
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olegleon 09 июля 2018 | 23:09
главное, чтобы красивую игру показали игроки. удачи обеим сборным!!
master_superanalitik 09 июля 2018 | 23:24
olegleon:
Нет, удачи следует пожелать сборной Бельнии, так как Черчесов будет болеть за бельгийцев. Поэтому мы все как один и все как одна тоже должны болеть за бельгийцев.
mordvinyka_zabiyka 09 июля 2018 | 23:38
master_superanalitik: Слава Луи Де Фенесу!!)))
mordvinyka_zabiyka 09 июля 2018 | 23:26
olegleon: а Слава Франции можно им кричать??
glotov 09 июля 2018 | 23:37
mordvinyka_zabiyka: Конечно! Это же страна-участница; да и кричалка "слава Франции" - не фашистская.
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 00:00
glotov: дык ты фашист, а какая у тебя кричалка??))
alexisgross072018 10 июля 2018 | 00:17
glotov: А вот с какого перепугу "Слава Украине!!" вдруг стала фашисткой ? Просто появилось это приветствие в период с 1917 по 1920, тогда не то что фашистов, ССР еще не было. И было сначала - Слава Украине !! Украине слава !!. Потом в на некоторых территориях было - Слава Украине!! Казакам слава !!
Ребятки у вас комплекс неполноценности на уровне нации. ярко выраженный пост-имперский синдром. Это очень смешно и нелепо. По ту сторону границы такая жехрень - еще смешнее. У них синдром брошенной метрополии 4))
mordvinyka_zabiyka 10 июля 2018 | 00:21
alexisgross072018: у зырян постмонгольско-имперский синдром времён Бату хана))
alexisgross072018 10 июля 2018 | 00:28
mordvinyka_zabiyka: Они что так и не могит пережить того факта, что их земли считались беднейшим улусо колена Джучиева ? Ты вот интересуешься жизньюмышей в самом дальнеи м грязном уголке своего чулана или подвала.
sskull 09 июля 2018 | 23:10
И что даже ни один либерастный скунс не выскажется против этого марша, как они высказывались против марша россиян в Польше??? Или выскажутся, ну чтобы не быть двуличными крысами?
alexisgross072018 09 июля 2018 | 23:20
sskull: Смешно будет смотреть на бедных рашкованцев - чужих на этом празднике жизни и жмущихся с грустными рожами в стенам домов ;)) А по какому поводу и с какими kpeyufvb москалми собирались маршировать в Польше ?
А ты Упоротый не отвлекайся - продолжай принимать формалиновые ванны, только не нюхай клей - шкурку попортишь - тяжелее сниматься будет и цвет потеряет. Я уже и подставочку изготовил с табличкой - Упоротый кошара;))
sskull 09 июля 2018 | 23:25
alexisgross072018: Это твои хохлы чужие на этом празднике жизни, кастрюлеголовый. Ну и евреи заодно. А на россицский марш из жегщин детей и " кузьмичей" нарали польские ультрас в 2012, с фанатами зассали драться, подрались с бабами.
Помню тут всякие гондоны , типа тебя осуждали ....марш.
alexisgross072018 09 июля 2018 | 23:40
sskull: Ты дурилка шерстяная мне украинцев не приписывай, их Я не люблю так же сильно как и рашкованов :)) Польские ультрас отлично подняли парочку ивашек на ножи,,это не новость гданьские ультрас больные на всю голову. Так же надо быть больным на всю бошку, что бы устраивать в Польше рашкованские марши.
Ты не отвлекайся - принимай ванны, питайся в меру - жировая прослойка очень важна при дублении шкурки !!!
glotov 09 июля 2018 | 23:10
Вольтеры! Бальзаки! Жорж Санды! (с)
alexisgross072018 09 июля 2018 | 23:23
glotov: Жакерией попахивает в городе на Неве, жакерией ;)) Как бы Вандеей не закончилось ;))
andy66 09 июля 2018 | 23:20
А ФИФА будет потом штрафовать за крики Вив Ле Франс?
jblack2 09 июля 2018 | 23:35
Просто огонь!
Игра будет явно зрелищной...
fresh_breeze 09 июля 2018 | 23:47
Да, пусть идут, это ж не оппы, и не гей-парад.
Но, если французы выйдут в финал, гнать их фанатов туда по Старо-Смоленской дороге.
Шютка. Если французы выйдут в финал, буду немножко за них болеть.
PS:
Говорите, Макрон приедет? И королевская чета Бельгии??? А как же Мэй, которая истерила три месяца назад, настаивая, чтобы никто из её коллег не ехал к этим русским, хотела испортить нам праздник, а в итоге сама вон как вляпалась.
Эх, Тереза, мы так на тебя надеялись... уже собрались бояться твоих страшилок.
А все твои коллеги по Европе на тебя взяли и облокотились.
alexisgross072018 09 июля 2018 | 23:56
fresh_breeze: И как на этом фоне расценивать отсутствие президента Рф на судьбоносном матче с хорватами ? Или он надеялся что #dfvytlbvjy будет ему кресло до финала греть ?Тебе не кажется ватка лаптеносная что это на тебя и остальных москалей облокотились ?
alexisgross072018 09 июля 2018 | 23:50
Фаны «Зенита» избили девушку и отрубили палец на граффити Черчесова. Позже шедевр кто-то закрасил.
После поражения от сборной Хорватии вандалы отрезали тренеру указательный палец. По данным петербургского издания "Фонтанка", это сделали фанаты «Зенита», посчитав, что жест Черчесова на картинке напоминает букву L – первую литеру в названии футбольного клуба «Легия».
zibex 10 июля 2018 | 00:05
Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Слава Україні! Героям слава!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
Fifa support russian fascism. Fifa - morons, Fifa-mafia!
#GloryToUkraine
#SlavaUkraini!
#HvalaVuko
#HvalaVida
#FreeSentsov