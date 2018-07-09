Болельщики сборной Франции собираются устроить своё шествие перед завтрашним полуфинальным матчем ЧМ по футболу

Болельщики сборной Франции собираются устроить своё шествие перед завтрашним полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу. Колонна направится к стадиону от одного из ресторанов Петербурга в 7 часов вечера, сообщили в генконсульстве страны. Поддерживать национальную команду во время матча будет президент Франции Эммануэль Макрон. Он ради этого приезжает в Петербург. Ранее стало известно о том, что шествие устраивают болельщики сборной Бельгии. Их колонна направится к арене в 18-30. На стадионе поддерживать команду будут премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и королевская чета.

Матч Франция — Бельгия начнётся завтра в Петербурге в девять вечера.