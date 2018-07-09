Реджеп Тайип Эрдоган приступил к назначением после официального вступления в должность президента Турции
В частности, он объявил, что пост первого в истории вице-премьера страны займёт Фуат Октай. Должность министра иностранных дел сохранит Мевлют Чавушоглу. Церемония инаугурации Эрдогана прошла в Анкаре. Одновременно в стране сменилась форма правления с парламентской на президентскую. Эта реформа была одобрена на референдуме в прошлом году.
Комментарии2
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master_superanalitik 09 июля 2018 | 23:22
В Эрдогане есть что то от Саакашвили. Но это и понятно, так как оба являются грузинскими евреями. Разница только в том, что с Эрдоганом можно договариваться, а с Саакашвили нет.
ivan886 09 июля 2018 | 23:51
Эрдаган умнее и наглее путина е всей шайки путинской. может сбивать Российские самолеты убивать Российских солдат. а путана ему и руки пожимает