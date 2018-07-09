Реджеп Тайип Эрдоган приступил к назначением после официального вступления в должность президента Турции

В частности, он объявил, что пост первого в истории вице-премьера страны займёт Фуат Октай. Должность министра иностранных дел сохранит Мевлют Чавушоглу. Церемония инаугурации Эрдогана прошла в Анкаре. Одновременно в стране сменилась форма правления с парламентской на президентскую. Эта реформа была одобрена на референдуме в прошлом году.