Операция по эвакуации детей из пещеры в Таиланде должна возобновиться завтра
Однако не исключено, что спасателям потребуется дополнительное время на подготовку. К сегодняшнему дню им удалось вывести из затопленной пещеры 8 детей. Их отправили в больницу на обследование. В пещере остаются еще четыре ребенка и один взрослый.
Группа оказалась заблокированной там две недели назад, когда отправилась на экскурсию. Покинуть пещеру самостоятельно они не смогли из-за того, что ее затопило водой.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт