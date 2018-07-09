Мосгорсуд заочно арестовал экс-главу совета директоров банка «Советский»
Станислава Митрушина обвиняют в мошенничестве. Он объявлен в федеральный и международный розыск. По данным газеты «Коммерсант», Митрушина считают причастным к хищению у банка около 2 миллиардов рублей. По версии следствия, деньги выводились через кредитование фиктивных структур.
Комментарии4
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andy66 09 июля 2018 | 23:17
И переименовать банк в "Антисоветский"
edyunia 09 июля 2018 | 23:31
andy66: \\И переименовать банк в "Антисоветский"\\
Известно же: как яхту назовут, - так она и поплывёт.
jetsam 09 июля 2018 | 23:47
сразу
заочно арестовать,
заочно осудить,
заочно расстрелять.
и все.
пускай дальше спокойно живет в лондоне.
все равно, он не в курсе, что украл 2млрд.
он украл, дай бог, половину...
а куртки кожаные, три, уже потом дописали....
mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 00:17
Да уж, название у банка просто атас.
С таким банком ни один нормальный человек дел иметь не захочет.