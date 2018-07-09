Мосгорсуд заочно арестовал экс-главу совета директоров банка «Советский»

Станислава Митрушина обвиняют в мошенничестве. Он объявлен в федеральный и международный розыск. По данным газеты «Коммерсант», Митрушина считают причастным к хищению у банка около 2 миллиардов рублей. По версии следствия, деньги выводились через кредитование фиктивных структур.