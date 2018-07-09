Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании
Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании. Это экс-министр здравоохранения страны. «Королева была рада утвердить назначение Джереми Ханта», — сообщила канцелярия премьера в Twitter.
Комментарии11
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danko_viola 09 июля 2018 | 23:04
Вот это правильно!!! Где старуха данко1 спец в МИДе?
master_superanalitik 09 июля 2018 | 23:12
Джереми Хант сменил Бориса Джонсона на посту главы МИД Великобритании
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Хрен редьки не слаще! Русские только тогда будут жить хорошо, когда в Англии будут находиться русские военные базы.
danko_viola 09 июля 2018 | 23:20
danko_viola: бабушка данко1 погибла от новичка?
danko_viola 09 июля 2018 | 23:12
danko_viola: где бабка1?
sskull 09 июля 2018 | 23:04
Какой-нибудь педик, который будет обещать нагнуть Россию, а через полгода с позором уйдёт в отставку?)
olegleon 09 июля 2018 | 23:18
sskull: министр здравоохранения он был. замена странная
olegleon 09 июля 2018 | 23:07
"The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs." и давно @10DowningStreet стал называться Интерфакс???
boldu1n 09 июля 2018 | 23:08
Джереми Хант сменил......
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Надеюсь он обвинит Россию в очередном отравлении бомжей и наркоманов в Мелкобритании?
viktorova 09 июля 2018 | 23:13
Ватка, учитесь демократии и уровню управления государством. Несколько часов назад один министр по своему желанию ушёл в отставку, а сейчас уже есть замена, одобренная королевой.
В России это заняло бы недели, если не месяцы.
danko_viola 09 июля 2018 | 23:22
viktorova: учись и ты хохлотроллиха. Месяцы. Про свою укр смотри. Ушёл. Петя Параша. И фрау Меркель.
kisa2000 09 июля 2018 | 23:40
Ну, если королева одобрила, то значит все будет хорошо, все запасы "новичка" обезвредят ихними бомжами.