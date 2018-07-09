В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами
Минюст выдал лицензии на работу 12 жительницам страны, сообщает газета «Араб ньюс». Такое решение принято впервые в истории.
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Минюст выдал лицензии на работу 12 жительницам страны, сообщает газета «Араб ньюс». Такое решение принято впервые в истории.
Комментарии2
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bozk 09 июля 2018 | 22:42
На риск пошли
patrikk_1 09 июля 2018 | 22:50
В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами...
По-взрослому? Без трусов?