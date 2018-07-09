Законопроект, обязывающий призывника являться в военкомат, даже если лично не получил повестку, отправлен на доработку
Законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат, даже если они лично не получили повестку, отправлен на доработку. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова. По его словам, будет создана рабочая группа по доработке инициативы. Законопроект предлагает считать повестку врученной, если за призывника ее получил совершеннолетний член семьи или его представитель. Также повестку могут вручить по месту работы призывника.
Комментарии5
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twenty_two 09 июля 2018 | 22:44
Пехотинцы Путина, стройся. Равнение на вошьдя!
Что удумали... скрываться от призыва в армию, позор.
Пока Путин защищал вас от злых грузинов и украинцев, бомбил ради вас население сирии, вы жили в мире и благополучии!
Пришло время отдать долг.
aleko_1 Александр Королев 09 июля 2018 | 22:50
twenty_two: "Завтра всех будем вешать! Собираться в 9 утра!"- Вопрос можно? Веревку свою приносить?
wojskowy Марек Качоровски 09 июля 2018 | 22:56
Интересно, а если на Суде выяснится, что те из родственников, которые получили повестку и не передали её по назначению, то кто будет признан виновным? Весь мир уже понял, что Армия может быть или профессиональной или никакой. При современной технике, освоить армейскую специальность за год не реально.
viktorova 09 июля 2018 | 22:58
Надо ещё всех в налоговую обязать явиться раз в год.
Вдруг недоплатили чего.
Повестки на вас ещё тратить...
fresh_breeze 09 июля 2018 | 22:59
А чем советский метод плох? Не было никаких компьютеров, а система призыва работала в целом успешно.
Бросил почтальон повестку в почтовый ящик — попробуй не явись с первого раза, придут с милицией. А если и от них спрячешься, "отслужишь" в другом месте, и не факт, что только два года.
Сейчас, конечно, спрятаться легче, да и за бугор можно слинять. Так надо именно в этом направлении работать, сделать так, чтобы аукалось уклонисту не только до конца призывного возраста, а и до гробовой доски.