Суд в Саратове отклонил жалобы оштрафованных общества больных диабетом и бывшего руководителя организации
Об этом сообщает «Радио Свобода». Ранее региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, выписали штраф размером 300 тысяч рублей. Ее признали иностранным агентом. На 50 тысяч оштрафовали бывшего руководителя Екатерину Рогаткину. Ее обвинили в нарушении правил работы организации, выполняющей функции иностранного агента.
Поводом для судебного разбирательства тогда стала жалоба студента медуниверситета, посчитавшего, что организация получает деньги из-за рубежа и может заниматься политической деятельностью. Впоследствии студент отозвал жалобу, однако прокуратура все равно потребовала признать общество больных диабетом иностранным агентом.
Комментарии6
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fig__vvam__ 09 июля 2018 | 22:36
Мрази, другого определения для них нет.
И отпетая мразь этот студент-едрист. Хорошо начал мальчик карьеру в ЕдРе, далеко пойдет.
alexey65 09 июля 2018 | 22:39
Студент-стукач теперь или повесится или его изберут депутатом госдумы.
fmsf FMSF 09 июля 2018 | 22:44
Таких бы "судей" да на чемпионат мира по футболу.
Россия точно победила бы.
Даже ни чуточки не сомневаюсь.
nebudbydlom 09 июля 2018 | 22:47
В Советской Дзюдохерии диабета нет! Диабет - это гнусные происки ЦРУ.
У нас он давно полностью излечен великим целителем Димой Плюшевым.
viktorova 09 июля 2018 | 22:51
Ещё один источник для пополнения бюджета. Зачем инвалидам и диабетикам деньги? Они и так богато живут в «благополучной» России. А вот мусорам уже не хватает.
askol2016 09 июля 2018 | 23:01
Это общество, на иностранные деньги, завозит в Россию инсулин. А это противоречит путинской установке на уничтожение населения. Ведь, чем быстрее больные помрут, тем меньше пенсий надо выплачивать!