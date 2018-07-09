Юнус-Бек Евкуров попросил Владимира Путина построить в республике стадион
Глава Ингушетии обратился к главе государства во время встречи.
Президент в ответ сказал, что необходимо проработать вопрос.
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Глава Ингушетии обратился к главе государства во время встречи.
Президент в ответ сказал, что необходимо проработать вопрос.
Комментарии8
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boldu1n 09 июля 2018 | 22:40
Каждому джигиту по стадионы панимаешь...патаму чта нэгде на тачках еэздить...пробки вэздэ....
patrikk_1 09 июля 2018 | 22:47
Юнус-Бек Евкуров попросил Владимира Путина построить в республике стадион...
Площадку для женского пляжного волейбола?
do2112 09 июля 2018 | 22:40
мне нравится попросил путина построить стадион ну уж ладно будет путин один строить пусть ему хоть медведев раствор мешает
ed10075 09 июля 2018 | 22:43
Паханат в чистом виде.
beobachter 09 июля 2018 | 22:43
Теперь Путин займётся полезным делом-будет строить в Ингушетии стадион. Возможно, что правительство сумеет подремонтировать экономику, воспользовавшись занятостью Путина....
sempai 09 июля 2018 | 22:50
Зависть одолела господина Евкурова к своим коллегам по губернаторско-воровскому делу, которым господин Путин уже построил стадионы по добыче денег в их личные карманы...
olexa30 09 июля 2018 | 22:52
Нет, ну действительно - везде пилят бюджет, а чем он хуже.
zloy_sok 09 июля 2018 | 22:59
а чего он просит? Заработал-строй. Не заработал- бегай по тропинкам ищи деньги....