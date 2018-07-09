Международная федерация футбола оштрафовала члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков

Международная федерация футбола оштрафовала члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. В федерации посчитали, что Вукоевич после матча против команды России продемонстрировал неспортивное поведение. После того, как хорваты обыграли россиян в четвертьфинале чемпионата мира, он сказал, что посвящает победу Украине. Вукоевич сделал это в видеоролике, который записал вместе защитником хорватской сборной Домагоем Видой. Сам Вида выкрикнул «Слава Украине!». Хорватский футбольный союз извинился за обоих. Вукоевич отчислен из делегации на чемпионате мира. Вида остаётся в команде.