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22:30, 09 июля 2018

Международная федерация футбола оштрафовала члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков

Международная федерация футбола оштрафовала члена хорватской делегации Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. В федерации посчитали, что Вукоевич после матча против команды России продемонстрировал неспортивное поведение. После того, как хорваты обыграли россиян в четвертьфинале чемпионата мира, он сказал, что посвящает победу Украине. Вукоевич сделал это в видеоролике, который записал вместе защитником хорватской сборной Домагоем Видой. Сам Вида выкрикнул «Слава Украине!». Хорватский футбольный союз извинился за обоих. Вукоевич отчислен из делегации на чемпионате мира. Вида остаётся в команде.

Комментарии

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r88w556xl4 09 июля 2018 | 22:36

Национализм как зараза распространяется из змеиного клубка Укранды.

mordvinyka_zabiyka 09 июля 2018 | 22:39

r88w556xl4:
а если б сказал Слава Рашке Гавняшке то получили бы от фифа 15 тыщ премию)))

r88w556xl4 09 июля 2018 | 22:41

mordvinyka_zabiyka: Хорватия воевала на стороне Гитлера во Второй мировой, нацизм и фашизм в этой стране имеет прочные корни, по-другому этот бегун с мячом просто не мог кричать.

edyunia 09 июля 2018 | 22:44

r88w556xl4: \\Хорватия воевала на стороне Гитлера\\
Сколько русских воевало на стороне фашистской Германии?

r88w556xl4 09 июля 2018 | 22:46

edyunia: Ты разницу видишь между "сколько" и "всё государство"?

belovnikita 09 июля 2018 | 22:48

r88w556xl4: ну вот сссришка и наци германия вместе, сообща напали на Польшу. Оба два государствишка террористических

edyunia 09 июля 2018 | 22:51

r88w556xl4: \\всё государство"? \\
В лице нескольких лживых и продажных политиков?
PS СССР тоже некоторое время был союзником фашистской Германии.

aleko_1 Александр Королев 09 июля 2018 | 22:47

r88w556xl4: Вот где липецкий губернатор опять вылез. :)

boldu1n 09 июля 2018 | 22:48

mordvinyka_zabiyka: а если б сказал Слава Рашке Гавняшке то получили бы от фифа 15 тыщ премию)))
==========================
Многие помнят что это за лозунг в гитлеровские времена (бабий Яр.). Так что кривляться ты лошок из хохляндии сколько угодно.

mordvinyka_zabiyka 09 июля 2018 | 23:00

boldu1n: да ты чо))а триколор у кого тогда был??))неужто у товарища Будёного??расскажи зырян из рашки зыряшки))

glotov 09 июля 2018 | 23:00

mordvinyka_zabiyka: Ну нет . Россия на этом чемпионате, помимо прочего, учит гостей и участников чемпионата корректному поведению на подобных мероприятиях. Пригодится в будущем. Принцип чемпионатов такой: не только педерасты под защитой от насмешек, но и все остальные граждане тоже.

edyunia 09 июля 2018 | 22:39

r88w556xl4: \\Национализм...\\
Обоснуй.

olegleon 09 июля 2018 | 22:46

edyunia: сам ты "обоснуй"

r88w556xl4 09 июля 2018 | 22:57

edyunia: Всё обосновано в петиции о дисквалификации этих двух крикунов, которую уже подписали почти 5000 человек

aleko_1 Александр Королев 09 июля 2018 | 22:46

r88w556xl4: Da! поздравлять Украину неспортивно. Всех можно, ее нельзя.

podwodnik 09 июля 2018 | 22:43

В чём неспортивное поведение? В "Слава Украине! в личном Инстаграмм? Ну и кому какое дело до Украины - ФИФА вроде с Украиной не воюет, Россия то же. Если хорват посвящает что-то Украине то вроде это может обидеть только хорватов. Хотя и хорватам Украина побоку, пусть хоть Бурунди славу объявляют, лишь бы играли нормально.

nelibermot19 09 июля 2018 | 22:48

podwodnik: посвящать он может что угодно, а вот выкрикивать бандеровский лозунг - нет. К слову, в чём тогда было неспортивное поведение футболиста Тарасова, надевшего майку с Путиным и также будучи оштрафованным на 8000 евро?

vladimir_veteran 09 июля 2018 | 22:45

Совсем одурели со своей политкорректностью! Свободный человек может посвящать свою победу кому угодно и какой угодно стране. Он о ком то плохо сказал? Кому то угрожал? Кого то оскорбил? Просто ФИФА пресмыкается перед Путиным - надеется, что он кому-нибудь денежек подкинет, на халяву. Торгаши продажные!

olegleon 09 июля 2018 | 22:49

vladimir_veteran: podwodnik: только в том, что это было сделано на стадионе, т.е. на объекте ФИФА. никто бы ему слова не сказал, если бы он покинул спортивный объект и там кричал что угодно.

satttana_perrrkele 09 июля 2018 | 22:47

Слава Героям!
(во щас вата вонять начнет!)

cite 09 июля 2018 | 22:47

ФИФА еще долго будет прогибаться, у них там, что, семьи в заложниках на лубянке!?

i_c_e 09 июля 2018 | 22:51

Это же какой можно штраф выписать за «Россия вперёд!»...

y20160414 09 июля 2018 | 22:54

        Куда перевести деньги для поддержки?

olexa30 09 июля 2018 | 22:54

Позор ФИФА!!

krestianin_067rus Михаил Никитин 09 июля 2018 | 22:55

А что не так с Украиной? :((( он что, оголил зад, или мочился в цветок? - в чем неспортивность? и какое дело, в чем ущерб от того, кто что кричит? По ночам у подьезда и не такое кричат, и что?..

servelat 09 июля 2018 | 22:56

Представляю, как у Хохлов сейчас пуканы горят.... Ахаха

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