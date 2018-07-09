Футбольный союз Хорватии отстранил от работы на ЧМ скаута национальной сборной Огнена Вукоевича, входившего в делегацию команды. В России считают, что наказание это слишком мягкое.

После победы сборной Хорватии над россиянами в 1\4 финале ЧМ, в интернете появился ролик, в котором защитник Домагой Вида воскликнул «Слава Украине», а Вукоевич добавил: «Это победа за «Динамо» и за Украину». Оба игрока в прошлом выступали за киевского «Динамо.

В понедельник Хорватский футбольный союз извинился за поведение своих соотечественников. Сделали это и сами провинившиеся, отметив, что в их послании нет политики, а исключительно благодарность тем украинцам, которые поддерживают их на Чемпионате мира. Добавим, что Вида как действующий футболист, получил также предупреждение от ФИФА.

В России же многие посчитали такие санкции слишком мягкими. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил Домагою Виде извинился перед трибунами после следующего мачта хорватов с командой Англии.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что решение Хорватского футбольного союза об отстранении Вукоевича от дальнейшей работы на мундиале в России было принято к сведению.