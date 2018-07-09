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22:06, 09 июля 2018

Футбольный союз Хорватии отстранил от работы на ЧМ скаута национальной сборной Огнена Вукоевича

Футбольный союз Хорватии отстранил от работы на ЧМ скаута национальной сборной Огнена Вукоевича, входившего в делегацию команды. В России считают, что наказание это слишком мягкое.

После победы сборной Хорватии над россиянами в 1\4 финале ЧМ, в интернете появился ролик, в котором защитник Домагой Вида воскликнул «Слава Украине», а Вукоевич добавил: «Это победа за «Динамо» и за Украину». Оба игрока в прошлом выступали за киевского «Динамо.

В понедельник Хорватский футбольный союз извинился за поведение своих соотечественников. Сделали это и сами провинившиеся, отметив, что в их послании нет политики, а исключительно благодарность тем украинцам, которые поддерживают их на Чемпионате мира. Добавим, что Вида как действующий футболист, получил также предупреждение от ФИФА.

В России же многие посчитали такие санкции слишком мягкими. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев предложил Домагою Виде извинился перед трибунами после следующего мачта хорватов с командой Англии.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что решение Хорватского футбольного союза об отстранении Вукоевича от дальнейшей работы на мундиале в России было принято к сведению.

Комментарии

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fig__vvam__ 09 июля 2018 | 22:18

да, жалко выглядит Раша в этом эпизоде.
Только страдающие комплексом неполноценности неврастеники так ведут себя после проигрыша.

alexey65 09 июля 2018 | 22:18

Правильно!
Продолжаем натягивать сову на глобус и надувать из мухи слона!
Вукоевич и Вида перед матчем с Англией должны проползти на коленях от одних ворот к другим, вымаливая у нас прощение.
Иначе незабудемнипростим!

us101 09 июля 2018 | 22:21

"В России же многие посчитали такие санкции слишком мягкими..."- в России считают.что за выкрикнул "Слава Украине" надо сажать лет на десять, как террориста-провокатора и тому уже есть множество примеров.

satttana_perrrkele 09 июля 2018 | 22:28

Слава героям!
(ща путиноиды еще больше обидятся)

glotov 09 июля 2018 | 22:53

В России же многие посчитали такие санкции слишком мягкими....

Да ладно перевирать. В России, как и во всем мире , просто удивились отсутствию мозгов у отдельно взятого футболиста с товарищем. Куча русских по-прежнему болеет за сборную Хорватии.

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