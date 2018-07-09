Проект «Московское долголетие» начали использовать как средство мобилизации избирателей перед выборами мэра
Это выяснила ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», когда на прошлой неделе в интернете стали доступны документы пользователей сервиса Гугл.docs.
Эту систему разработали ещё перед президентскими выборами, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.
Проект «Московское долголетие» чиновники запустили в начале года. Они объявили, что это сделано в помощь людям старшего возраста, которые хотят укрепить здоровье и получить новые знания. При этом в анкетах, которые заполняли участники, ничего не говорилось о том, что их персональные данные будут использованы для повышения явки на выборах, — говорится на сайте ассоциации.
Комментарии3
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olegleon 09 июля 2018 | 22:12
"При этом в анкетах, которые заполняли участники, "
это хохма? да в собесе или отделении ПФ полное досье есть на каждого пенсионера со всеми персональными данными
ded64 09 июля 2018 | 22:16
Старичье голосует на кого укажут... Пока мамонты не вымрут - нового ничего не будет...Они ХОДЯТ на ВСЕ выборы... ИХ к этому приучили... И они ВСЕГДА БОЯТСЯ начальства..
danko1 09 июля 2018 | 22:21
Явный подкуп избирателей и наглое использование административного ресурса.
За такое Собянина с выборов снимать надо.
Но у нас 1 избиратель в стране, узурпировавший власть и назначивший Собянина мэром.
Мнение других "избирателей" для проформы.