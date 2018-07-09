Проект «Московское долголетие» начали использовать как средство мобилизации избирателей перед выборами мэра

Это выяснила ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», когда на прошлой неделе в интернете стали доступны документы пользователей сервиса Гугл.docs.

Эту систему разработали ещё перед президентскими выборами, сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский.

Проект «Московское долголетие» чиновники запустили в начале года. Они объявили, что это сделано в помощь людям старшего возраста, которые хотят укрепить здоровье и получить новые знания. При этом в анкетах, которые заполняли участники, ничего не говорилось о том, что их персональные данные будут использованы для повышения явки на выборах, — говорится на сайте ассоциации.