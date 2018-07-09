Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции
Об этом сообщает агентство Интерфакс. Проект закона предложили депутаты от «Единой России». Ранее политик Алексей Навальный отмечал, что эта инициатива направлена против его штабов и называл выход подростков на политические мероприятия положительной тенденцией.
Законопроект, который поддержало правительство, предусматривает наказание в виде ареста до 15-ти суток и штраф до полумиллиона рублей.
Комментарии12
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danko1 09 июля 2018 | 22:09
Что-то не помню, чтобы встречи детей с Путиным санкционировали.
Да и исполнение песен детьми, готовыми гибнуть в последнем бою за вора дядю Вову прошли без санкций, как и марширование детей по снегу.
Только преступная власть, где дети умнее её, ведет борьбу даже с детьми.
patrikk_1 09 июля 2018 | 22:27
Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции...
Хороший закон, который в первую очередь в интересах самих лидеров оппозиции, ведь если погибнет чей-нибудь ребёнок на несанкционированной акции, то его отец выпустит кишки Алексею, Юлии, Дарье и Захару Навальным.
polikarpich 09 июля 2018 | 22:37
patrikk_1: Неверно, ох как неверно!
Я бы лично выпустил кишки именно убийце. Или линчевал бы какого-нибудь "кизяка", который посмел бы ударить моего ребёнка.
opponent70 09 июля 2018 | 22:41
danko1: Следующим будет "законопроект" о вовлечении людей предпенсионного и пенсионного возраста, на митинги и шествия против повышения пенсионного возраста... Прошу прощения за тавтологию... От чекисто-фашистов можно ждать только мерзо-пакости.
chubuk 09 июля 2018 | 22:11
Готовятся стрелять по митингующим на несогласованных митингах, поэтому и стараются отвести от себя обвинения в убийстве несовершеннолетних: мол их не должно было там быть, виноваты организаторы и сами жертвы.
i_c_e 09 июля 2018 | 22:14
Поддерживаю. Но надо вообще «за вовлечение» статью вводить. «Подростки» — отягчающее. Как и «беременные женщины и пожилые люди».
polikarpich 09 июля 2018 | 22:28
i_c_e: Ну конечно! Они же все безмозглые и никаких "правов" решительно не имеющие. :-)
Это только у нас, наверное, способны такие идиотские законы высасывать из пальца и принимать. Типа, "запрещается говорить такие слова, которые нам не нравятся".
Попробовал бы меня кто остановить в своё время! У меня были примеры Корчагина, Гайдара, который "в 16 лет полком командовал", пионеров-героев, Мальчиша-Кибальчиша, в конце концов.
;-)))
i_c_e 09 июля 2018 | 22:58
polikarpich: Мальчиша-Кибальчиша вообще надо запрещать. «... подтянул штаны, и побежал за отрядом» — это социально правильно.
Всё перевёрнуто.
fresh_breeze 09 июля 2018 | 22:21
Да, Алексей Анатольевич, взрослым людям за*рать мозги будет сложнее, чем дитям...
Попробуйте вовлечь бомжей и пьяниц, они и возьмут дешевле — купите им пивка да нехитрую закусь.
Зато, представьте, как они во всё своё лужёное горло орать будут:
"НИЗАБУДИМ-НИПРАСТИМ!!!"
Власть обязательно дрогнет и зашатается.
polikarpich 09 июля 2018 | 22:34
fresh_breeze: Не поможет. Молодёжь - это смерть нынешнего режима. Их действительно не купишь на всякую брехню по "зомбоящику".
Как я в своё время видел весь фальшак в "совке", так и они видят всю гниль и плесень в "путишкЕ", этой жалкой пародии на "совок".
И "фюлера" этого вашего в гробу они видели, в белых тапочках. Тут же недавно статистику приводили, что треть свалила бы отсюда с удовольствием.
fresh_breeze 09 июля 2018 | 22:49
polikarpich:
Статистика это хорошо, конечно, не даром она зовётся Царицей всех наук.
Но когда Альоша наш выводит свои "полки" по всей стране, то их численность оказывается меньше, чем никакая. Вот это и есть его реальная поддержка, без статистики.
iltrovatore 09 июля 2018 | 22:25
Интересно, кто будет определять вовлечение в каждом определенном случае. Кто или что будет критерием?