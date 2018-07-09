Правительство поддержало законопроект о наказании за вовлечение подростков в несанкционированные акции...

Об этом сообщает агентство Интерфакс. Проект закона предложили депутаты от «Единой России». Ранее политик Алексей Навальный отмечал, что эта инициатива направлена против его штабов и называл выход подростков на политические мероприятия положительной тенденцией.

Законопроект, который поддержало правительство, предусматривает наказание в виде ареста до 15-ти суток и штраф до полумиллиона рублей.