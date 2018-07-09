Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании

В своём прошении об отставке, направленном Терезе Мэй, он раскритиковал премьера за выбранный курс по выходу из Евросоюза. Джонсон высказал мнение, что Тереза Мэй действует недостаточно решительно. Теперь уже бывший министр написал, что страна идёт к тому, чтобы стать колонией Евросоюза, а мечта о брекзите умирает. Джонсон стал вторым министром покинувшим правительство на фоне обсуждения деталей выхода страны из ЕС. Первым это сделал министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис. Премьер Великобритании Тереза Мэй в своём сегодняшнем выступлении подтвердила, что с обоими министрами возникли серьёзные разногласия.

Как отмечает ВВС, уход министра иностранных дел превратил сложную для премьера ситуацию в полномасштабный кризис, поскольку Джонсон был не просто одним из членов кабинета министров, а лицом кампании по выходу Британии из ЕС.