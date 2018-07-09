Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании
В своём прошении об отставке, направленном Терезе Мэй, он раскритиковал премьера за выбранный курс по выходу из Евросоюза. Джонсон высказал мнение, что Тереза Мэй действует недостаточно решительно. Теперь уже бывший министр написал, что страна идёт к тому, чтобы стать колонией Евросоюза, а мечта о брекзите умирает. Джонсон стал вторым министром покинувшим правительство на фоне обсуждения деталей выхода страны из ЕС. Первым это сделал министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис. Премьер Великобритании Тереза Мэй в своём сегодняшнем выступлении подтвердила, что с обоими министрами возникли серьёзные разногласия.
Как отмечает ВВС, уход министра иностранных дел превратил сложную для премьера ситуацию в полномасштабный кризис, поскольку Джонсон был не просто одним из членов кабинета министров, а лицом кампании по выходу Британии из ЕС.
Комментарии7
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olegleon 09 июля 2018 | 22:09
а забавным, косматым, клоунским лицом кампании по выходу Британии из ЕС.
polsan 09 июля 2018 | 22:19
olegleon: Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. (с)
olegleon 09 июля 2018 | 22:27
polsan: глупость? да он же просто забавный. кстати, весьма успешный мужик.
Борис совершил только одну глупость. когда захотел сам стать ПМ, то не учёл Мэй и её желание дорваться до власти
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 22:27
polsan: Олежка сам такой дурачок, что преувеличить его глупость нельзя просто.
А реальная ситуация в том, что англичане, особенно молодежь, поняли что за гнлупость они сделали одобрив Брекзит. И теперь никак не придумают что сделать, чтобы объявить этот референдум недействительным.
Мей это понимает, а Джонсон чувствует, что если так все пойдет, то Брекзита не будет и истерит.
viktorova 09 июля 2018 | 22:15
Британия очередной раз подтверждает статус свободного, демократического, правового и социально ответственного государства.
captainobvious 09 июля 2018 | 22:26
одним дебилом меньше... но общую репутацию британского политического класса такими косметическими мерами уже не исправить. "Тут всю систему менять надо" (С)
neyexo 09 июля 2018 | 22:44
Нет там министра индел - а есть госсекретарь по иностранным и "содружественным" делам.
А форин офис просто форин офис, а не форин офис Великобритании.
МВД тоже нет, есть хоум офис.
И опять хоум офис не Великобритании, а правительства ее величества.