Великобритания возложила на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери
Она отравилась нервно-паралитическим веществом.
Глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон заявил в парламенте, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Королевства. Он выразил надежду на то, что весь мир объединится, для осуждения этого. Так министр ответил на вопрос об угрозе соотечественникам после кончины Дон Стерджес, передает Рейтер. О смерти 44-летней британки сообщалось накануне. Правоохранительные органы расследуют ее гибель как убийство. Как стало известно 30 июня, Стерджес и 45-летний Чарли Роули были найдены без сознания в городке Эймсбери. В Скотленд-Ярде утверждают, что они подверглись воздействию «Новичка», как и ранее в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Связь между двумя инцидентами усматривает и министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Впрочем, он подчеркнул, что это пока рабочая версия и отметил, что для того, чтобы ее подтвердить, необходимы дополнительные вещественные доказательства, например, контейнер, в котором хранилось вещество.
Напомним, за происшествие в Солсбери Лондон также возложил ответственность на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к случившемуся.
Комментарии30
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olegleon 09 июля 2018 | 22:05
сначала это спровоцировало смерть кота!
r88w556xl4 09 июля 2018 | 22:12
Украинско-британско-шведско-бразильско-аргентинский пятерной агент-женщина по кличке "Наркоман", который использовал для прикрытия мужской пол, а женский - для прикрытия мужского, был зверски отравлен Кремлём газом "Дурачок" (по действию схожий с газами "Пятачок", "Бодрячок", "Косячок" и "Пустячок") в Великобритании близ Солсбери. В доме агента сотрудниками Скотланд-Ярда были срочно убиты все домашние животные - три кота, собака, рыбки в аквариуме и домовая мышь, чтобы они тоже случайно не стали жертвами отравления. Вблизи дома агента обнаружены следы отравителей с надписью "Россия — Путин" (с мелкой припиской "Можем повторить"), оставленной протекторами их подошв. Анализ отравляющего газа производится не будет, так как и так всё ясно.
minerr 09 июля 2018 | 22:19
Во Мэй довела страну - "В Солсбери мужчина потерял сознание, полиция оцепила остановку. Полиция и представители экстренных служб держатся на расстоянии от автобуса и мужчины на остановке."
r88w556xl4 09 июля 2018 | 22:22
minerr: Похоже, в Англии начинается массовое психическое расстройство под названием НГМ - Новичок Головного Мозга.
pravdatut 09 июля 2018 | 22:26
r88w556xl4: r88w556xl4: ты большой специалист и защитничек.??
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 22:31
r88w556xl4: истерика пидорашей говорит сама за себя. Опять Раша залетела по полной.
такая вот беда, так и хлещут гады по личику безнаказанно, а тут еще эти хорваты средний палец показали безнаказанно.
ramses333 09 июля 2018 | 22:52
r88w556xl4: Чуть не помер от смеха. Ты, наверное, самый остроумный на Савушкина?
serge_moro 09 июля 2018 | 22:31
minerr: Имея репутацию вора и безжалостного кровавого мафиози ,сложно строить отношения с Западом,который видит в тебе убийцу и мошенника. Путин постарался на славу,чтобы Россию подозревали во всем самом плохом , даже там где она, возможно,ничего не сделала.
hunterhead 09 июля 2018 | 22:32
olegleon: "сначала это спровоцировало смерть кота!"
Путенского позорного кота? Типа тебя, olegleon? :-D
olegleon 09 июля 2018 | 22:42
hunterhead: это ты типа сострил? ты явно сегодня "не в форме"
vilingrad 09 июля 2018 | 22:50
olegleon: kuznetsov5lavik: j_partizan: velbkeirf1: boldu1n: navy: stalinator: minerr: r88w556xl4:
Все вокруг русского патриота виноваты-Украинско-британско-шведско-бразильско-аргентинский и прочие... а так патрики- мягкие, пушистые и глуповатые...а вас чё-то никто не любит- жестокие все:)
stalinator 09 июля 2018 | 22:07
Ну, слава богу, а мы то думали....
Да,Министр обороны оказывается почему-то в курсе уголовных дел в Англии?
Показывали это заявление в парламенте,пять-десять человек там присутствовало.
lager23 09 июля 2018 | 22:07
В этом есть неподвластная кремлеботам логика, не правда ли?
minerr 09 июля 2018 | 22:16
lager23: Это же какую кастрюлю нужно надеть, чтобы в этом бреде углядеть хоть какую-то логику?
klochkov 09 июля 2018 | 22:23
Классика....Агата Кристи... убивают случайных жертв....дабы скрыть одно .
olegleon 09 июля 2018 | 22:24
lager23: как показали сегодняшние отставки в правительстве, даже у нынешнего ПМ логика отсутствует. и это страна где правили Черчилль и Тэтчер!
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 22:34
olegleon: Однако что же это они творят с Россией? И за что? Ведь не виноватая она, нечаянно же вышло со вторыми англичанами.
Придурки просто не туда контейнер с Новичком выкинули.
И за этих идиотов теперь распинают на панели бедных кремлинов.
glotov 09 июля 2018 | 22:07
Как-то асинхронно возложила. Только министр обороны что-то вякнул полувнятное. Пусть Мэй громогласно заявит и дипломатов вышлет.
i_c_e 09 июля 2018 | 22:10
Почему-то верю. Лучше бы ледорубом Скрипалей махнули — не справляются с современными технологиями, «следят».
navy 09 июля 2018 | 22:10
Круглый идиот! Безальтернативный! Полный!
Если у него прыщик на ноге вскочит, то он тоже обвинит Россию.
Небо Англии заволокло тучами! Маразм крепчал!
ramses333 09 июля 2018 | 22:49
navy: "Круглый идиот! Безальтернативный! Полный!"
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Что ж ты, мил человек, самого себя последними словами кроешь?
Ну и почему "безальтернативный"? Вас тут, савушкинских "мыслителей", по пучку на каждой ветке. .
boldu1n 09 июля 2018 | 22:11
Логично. А на кого ещё? Когда там одни дауны в правительстве.
velbkeirf1 09 июля 2018 | 22:14
Стерджес фамилия знакомая , это не евонный родственник нашим либерастам фото голых мальчиков возил может тут надо след искать?
j_partizan 09 июля 2018 | 22:15
Грязные деньги Британия любит, а расплачиваться за эту любовь нет.
kuznetsov5lavik 09 июля 2018 | 22:20
В Великобритании нужно просто носить шапочки из фольги от российских отравлений.
tks 09 июля 2018 | 22:21
Кот СКРИПАЛЯ во всем виновен, как пить дать!!
y20160414 09 июля 2018 | 22:21
«Он выразил надежду на то, что весь мир объединится, для осуждения этого.»
Для начала перестаньте участвовать в футбольном шабаше на территории страны‑агрессора.
pravdatut 09 июля 2018 | 22:29
Портянычи и патриотики защищают РФ. Дожились((
irustir 09 июля 2018 | 22:55
получается, что любой человек, потерявший сознание, останется без экстренной помощи
abuvgrobu 09 июля 2018 | 22:57
Подготовка к встрече Трампа и Путина идёт полным ходом