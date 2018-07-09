Великобритания возложила на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери

Она отравилась нервно-паралитическим веществом.

Глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон заявил в парламенте, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Королевства. Он выразил надежду на то, что весь мир объединится, для осуждения этого. Так министр ответил на вопрос об угрозе соотечественникам после кончины Дон Стерджес, передает Рейтер. О смерти 44-летней британки сообщалось накануне. Правоохранительные органы расследуют ее гибель как убийство. Как стало известно 30 июня, Стерджес и 45-летний Чарли Роули были найдены без сознания в городке Эймсбери. В Скотленд-Ярде утверждают, что они подверглись воздействию «Новичка», как и ранее в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Связь между двумя инцидентами усматривает и министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Впрочем, он подчеркнул, что это пока рабочая версия и отметил, что для того, чтобы ее подтвердить, необходимы дополнительные вещественные доказательства, например, контейнер, в котором хранилось вещество.

Напомним, за происшествие в Солсбери Лондон также возложил ответственность на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к случившемуся.