В Бурятии сегодня выпал снег
Жители Окинского района выложили в соцсети видео и фотографии, на которых запечатлен снегопад. Между тем, синоптики заявили, что мокрый снег в горных районах Бурятии может пройти и завтра.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Жители Окинского района выложили в соцсети видео и фотографии, на которых запечатлен снегопад. Между тем, синоптики заявили, что мокрый снег в горных районах Бурятии может пройти и завтра.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт