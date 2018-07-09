Ливни и вышедшие из берегов реки размыли дороги и разрушили мосты в нескольких районах Забайкальского края
Об этом сообщило краевое Министерство территориального развитие. Из-за разлива рек в Забайкалье объявлен режим ЧС.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщило краевое Министерство территориального развитие. Из-за разлива рек в Забайкалье объявлен режим ЧС.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aallttoo 09 июля 2018 | 21:40
мосты, которы смыло дождем...
нарисованные ?
ura_123 09 июля 2018 | 21:44
Там ведь мундиаль не проходил? Держитесь там,главное хорошего настроения(с)