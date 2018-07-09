Ростех по заказу Минобороны разработал ноутбуки стоимостью от полумиллиона рублей каждый

Это компьютеры для работы в экстремальных условиях. Они были презентованы на выставке промышленных инноваций в Екатеринбурге. Военное ведомство планирует заключить контракт с госкорпорацией на поставку нескольких тысяч устройств в год, — сообщает РБК.