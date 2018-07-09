Ростех по заказу Минобороны разработал ноутбуки стоимостью от полумиллиона рублей каждый
Это компьютеры для работы в экстремальных условиях. Они были презентованы на выставке промышленных инноваций в Екатеринбурге. Военное ведомство планирует заключить контракт с госкорпорацией на поставку нескольких тысяч устройств в год, — сообщает РБК.
Комментарии51
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don_ballon 09 июля 2018 | 22:04
Дык, за эти деньги можно купить 20 ноутбуков РН и менять, по мере надобности.
fmsf FMSF 09 июля 2018 | 22:40
don_ballon:
А зачем?
Купят и откатят нужные и хорошие люди.
А то, что эти ноутбуки - дерьмо почти не вызывает сомнений.
i_c_e 09 июля 2018 | 22:06
Заметьте, «от полумиллиона». С сетевым шнуром и аккумулятором — наверняка больше.
alexey65 09 июля 2018 | 22:29
i_c_e: Это специальный сетевой шнур.
Им можно душить врага.
shai13 09 июля 2018 | 22:10
Разработал ноутбуки. Надо думать не только дизайн, но и корпус, и внутренности. И свой - типа,
российский виндовс
makeda 09 июля 2018 | 22:28
Товарищи! Просто дикая стоимость,если учесть что это произведено в России. Состояние российской электронной промышленности на лицо в магазинах. Там нет ничего Российского. Обидно другое,что коррупция на самом верху оборонного ведомства и это никого не волнует. Такой ценой должны сразу заинтересоваться следственные органы. Вообще Минобороны это не подвластная законам структура,где можно делать абсолютно всё и безнаказанно. Воровская власть.
fmsf FMSF 09 июля 2018 | 22:41
makeda:
Почему только минобороны?
А Росатом???
zemljanka 09 июля 2018 | 22:28
Как ошейник ГЛОНАС для Кони...
Но - дешевле.
sproter 09 июля 2018 | 22:36
Бронебойный тачбук от Панасоник стоит в 2-3 раза дешевле.