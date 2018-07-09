Центробанк может получить право тайно проверять работу банков с деньгами населения
Об этом пишет газета «Ведомости». По данным издания, это будет выглядеть как контрольная закупка. Со ссылкой на источники газета пишет, что еще весной ЦБ объявил своим сотрудникам, контролирующим банки, что им предстоит искать нарушения у подопечных, в том числе методом тайного покупателя.
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