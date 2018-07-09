Реджеп Тайип Эрдоган вновь вступил в должность президента Турции
Церемония прошла в Анкаре. Одновременно в стране сменилась форма правления с парламентской на президентскую. Эта реформа была одобрена на референдуме в прошлом году.
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Церемония прошла в Анкаре. Одновременно в стране сменилась форма правления с парламентской на президентскую. Эта реформа была одобрена на референдуме в прошлом году.
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