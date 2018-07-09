Z Архив новостей новости
5 12 6 1930
21:30, 09 июля 2018

Покидающий пост министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вновь раскритиковал действия Терезы Мэй

В письме к премьеру, посвященном отставке, он высказал мнение, что Великобритания в скором времени превратится в колонию Евросоюза. Он написал, что мечта о брекзите умирает, и назвал действия премьера неуверенными.
Сегодня Борис Джонсон объявил о своей отставке из-за несогласия с курсом Терезы Мэй, по выходу из Евросоюза.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

lion64__2 09 июля 2018 | 21:35

Не смог поймать кота и сожрать под пиво и шнапс - в отставку! А кот буянить будет долго, за все обиды отплатит мелкобританцам. Не подобрать теперь джентльменам бычки на улицах.

gordy 09 июля 2018 | 22:00

Терезка за всё ответит?

lvl100500 09 июля 2018 | 21:35

Этот чел производит впечатление клоуна, а не министра иностранных дел. Туда и дорога.

viktorova 09 июля 2018 | 21:39

Ватка, наблюдайте, что такое демократия в нормальной развитой стране.

ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 21:46

viktorova:
какая жирная смешная трольчиха..
грязная вонючая прокладка что-то там советует?))

lvl100500 09 июля 2018 | 21:50

viktorova: Похавала свежего дерьмеца от леруа? А на своей страничке в контактике ватку уже вскрыла?

ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 21:55

lvl100500:
нет у ней своей страницы в контакте. Ей работать нужно, а не контактировать.
Хотите общаться - она на съезде с кольцевой по ленинградке стоит. Всё как у всех - анал, орал, классика и ценик у тётки весьма демократичный.

zemljanka 09 июля 2018 | 21:40

Любит Россию.

olegleon 09 июля 2018 | 21:59

" в скором времени превратится в колонию Евросоюза"

так то, пан Борис.

glotov 09 июля 2018 | 22:04

Зря он старуху подначивает. У нее же "новичок"!

klink 09 июля 2018 | 22:13

Брекзит - реакционное явление. Британия глупа.

denisevropeets 09 июля 2018 | 22:15

Великобритании, очевидно, необходим новый референдум уже по вопросу сохранения членства страны в ЕС. Уверен что сейчас большинство британцев проголосуют против "Brexit". Во первых с момента проведения референдума 2016 года прошло уже достаточно много времени и многие голосовавшие за "Brexit" уже почувствовали на себе отрицательные последствия своего решения, во вторых за это время вскрылись факты вмешательства вездесущего "мордора" в процесс проведения референдума, на различных его этапах, а значит, результаты референдума-2016 могут быть неверными, и в третьих, значительно изменилась политическая ситуация (Скрипали). На мой взгляд, повторный референдум необходим.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 93 6 5748 19:37
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 331 6 34701 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Новости

Помощник тренера сборной Хорватии по футболу отчислен из хорватской делегации на Чемпионате мира в России Это связано с публикацией ролика, где он появился вместе с футболистом национальной команды Домагоем Видой…

5 57 6 6310
Интервью Разворот (утренний)

Виктория Скрипаль гость: Виктория Скрипаль племянница Сергея Скрипаля

«Справедливая Россия» молодая партия. Допустим, ее взгляды близки к моим, так скажем, взглядам. Мы пока думаем в одном направлении, поэтому выбор как бы пал на них…

5 74 6 8261 03.07
#слушать 07:02 8читать $скачать 1.6 МБ
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 188 6 21090 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 174 6 19742 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13575 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10430 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 139 6 16005 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 112 6 12823 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 78 6 8919 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 126 6 14615 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 169 6 22090 03.07
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Новости

Два человека, пострадавших от вещества «Новичок» в Эймсбери, контактировали со значительным объемом яда Об этом заявил представитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу…

5 41 6 5634
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 64 6 8978 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

«Мы отдали все» Сборная России покидает ЧМ, а болельщики благодарят команду за игру, победы, надежду…

5 118 6 16595 08.07
Kчм-2018, футбол, фото, спорт, события

Популярное за неделю

Новости

Агентство «Сана» сообщает, что комплексы ПВО Сирии сбили израильский военный самолёт во время атаки на авиабазу Тифор Кроме того, утверждается, что перехвачены несколько ракет…

5 73 6 54446
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…

5 70 6 121406 04.07
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 48 6 9420 04.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Крымское болото завоняло Есть ли будущее у Крыма? Конечно есть, вопрос — какое? С тем жульём, что засело на всех эшелонах власти, оно очень призрачное…

5 319 6 397282 05.07
Kкрым, власть, общество, мнения
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ Пенсии. Начало конца режима? Пенсии. Начало конца режима? О повышении пенсионного возраста, лживых обещаниях власти и перспективах социального взрыва…

5 74 6 187002 02.07
8читать ;смотреть
Kобщество, пенсии, реформы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7105391
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3563778

Сегодня в эфире