Покидающий пост министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вновь раскритиковал действия Терезы Мэй

В письме к премьеру, посвященном отставке, он высказал мнение, что Великобритания в скором времени превратится в колонию Евросоюза. Он написал, что мечта о брекзите умирает, и назвал действия премьера неуверенными.

Сегодня Борис Джонсон объявил о своей отставке из-за несогласия с курсом Терезы Мэй, по выходу из Евросоюза.