Покидающий пост министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вновь раскритиковал действия Терезы Мэй
В письме к премьеру, посвященном отставке, он высказал мнение, что Великобритания в скором времени превратится в колонию Евросоюза. Он написал, что мечта о брекзите умирает, и назвал действия премьера неуверенными.
Сегодня Борис Джонсон объявил о своей отставке из-за несогласия с курсом Терезы Мэй, по выходу из Евросоюза.
Комментарии12
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lion64__2 09 июля 2018 | 21:35
Не смог поймать кота и сожрать под пиво и шнапс - в отставку! А кот буянить будет долго, за все обиды отплатит мелкобританцам. Не подобрать теперь джентльменам бычки на улицах.
gordy 09 июля 2018 | 22:00
Терезка за всё ответит?
lvl100500 09 июля 2018 | 21:35
Этот чел производит впечатление клоуна, а не министра иностранных дел. Туда и дорога.
viktorova 09 июля 2018 | 21:39
Ватка, наблюдайте, что такое демократия в нормальной развитой стране.
ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 21:46
viktorova:
какая жирная смешная трольчиха..
грязная вонючая прокладка что-то там советует?))
lvl100500 09 июля 2018 | 21:50
viktorova: Похавала свежего дерьмеца от леруа? А на своей страничке в контактике ватку уже вскрыла?
ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 21:55
lvl100500:
нет у ней своей страницы в контакте. Ей работать нужно, а не контактировать.
Хотите общаться - она на съезде с кольцевой по ленинградке стоит. Всё как у всех - анал, орал, классика и ценик у тётки весьма демократичный.
zemljanka 09 июля 2018 | 21:40
Любит Россию.
olegleon 09 июля 2018 | 21:59
" в скором времени превратится в колонию Евросоюза"
так то, пан Борис.
glotov 09 июля 2018 | 22:04
Зря он старуху подначивает. У нее же "новичок"!
klink 09 июля 2018 | 22:13
Брекзит - реакционное явление. Британия глупа.
denisevropeets 09 июля 2018 | 22:15
Великобритании, очевидно, необходим новый референдум уже по вопросу сохранения членства страны в ЕС. Уверен что сейчас большинство британцев проголосуют против "Brexit". Во первых с момента проведения референдума 2016 года прошло уже достаточно много времени и многие голосовавшие за "Brexit" уже почувствовали на себе отрицательные последствия своего решения, во вторых за это время вскрылись факты вмешательства вездесущего "мордора" в процесс проведения референдума, на различных его этапах, а значит, результаты референдума-2016 могут быть неверными, и в третьих, значительно изменилась политическая ситуация (Скрипали). На мой взгляд, повторный референдум необходим.