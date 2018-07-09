Министр обороны Великобритании возложил на Россию ответственность за смерть Дон Стерджесс от вещества «Новичок»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за смерть Дон Стерджесс от вещества «Новичок». Об этом сообщает агентство Рейтер.

Гражданка Великобритании и ее друг попали в больницу в конце июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Позднее Скотланд-Ярд признал, что это был «Новичок». В МВД страны предположили, что пара могла пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.