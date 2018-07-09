Министр обороны Великобритании возложил на Россию ответственность за смерть Дон Стерджесс от вещества «Новичок»
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за смерть Дон Стерджесс от вещества «Новичок». Об этом сообщает агентство Рейтер.
Гражданка Великобритании и ее друг попали в больницу в конце июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Позднее Скотланд-Ярд признал, что это был «Новичок». В МВД страны предположили, что пара могла пострадать от вещества, оставшегося в Солсбери после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Комментарии25
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serhio_25__ 09 июля 2018 | 21:33
Полная шиза. С Бориской надо било и этого шизика увольнять.
glotov 09 июля 2018 | 21:39
serhio_25__: Ну , это изречение, по-крайней мере логично дополняет обвинение в первом отравлении. Иначе был бы вообще абсурд: Тех РФ, а этих не РФ. Дело теперь за главным: улики, которых нет. Оба обвинения оказались голословными. Будем смотреть, как бритты выпутываться будут.
olegleon 09 июля 2018 | 21:52
glotov: не спеши. сейчас министр найдёт контейнер с надписью "Сделано в России. яд "Новичок" и предъявит его СМИ. и ведь поверят
minerr 09 июля 2018 | 22:03
Следаки врем Ягоды и Ежова - это сама объективность по сравнению с британскими правителями. Фактов - ноль, доказательств и того меньше, а они уже виновных назначают.
alehan15274 09 июля 2018 | 21:45
serhio_25__: все шизики, ну просто весь весь мир:))) и только рашка- сама конгениальность:))) не смешно?
olegleon 09 июля 2018 | 21:54
alehan15274: и как ты до сих пор ещё не отравлен? )))
смотри, а то кто-нибудь теннисный мячик Новичком обмажет, а подкупленная теннисистка в твою сторону его кинет
glotov 09 июля 2018 | 21:55
alehan15274: Пока не смешно. Когда все раскроется, тогда и посмеемся.
nikmart001 09 июля 2018 | 22:16
glotov: Вы думаете, что найдут таки утечку с той лаборатории по производству отравляющих веществ вокруг которой все и вертится?
hastings 09 июля 2018 | 21:47
serhio_25__: в ответ, мы - патриоты, возложим на министра обороны!
viktorova 09 июля 2018 | 21:50
Путин и ко через Киселева - соловьевопометова и прочих телепузиков ежедневно возлагает ответственность на Украину, Америку, Меркель или Мэй за все грехи человечества.
И ничего... пипл хавает...
protvik 09 июля 2018 | 22:36
viktorova: На днях главарей секты Сенрике в Японии казнили. По началу тоже вполне безобидная организация была, пока не начала своих противников убирать. С начала по одному травила , а потом зорином в метро по принципу - кто не с нами тот против. Никого это не напоминает? Ряженные казаки ничем от сектантов по-моему и не отличаются: такие же ватные и одурманенные зомбоящиком через проповедников Киселевых и Соловьевых.
tom_tom 09 июля 2018 | 21:52
Всё-таки, лозунг "Cлава Украине" очень сильный!
Достаточно его произнести и у миллионов русских рвет пуканы!
viktorova 09 июля 2018 | 22:05
tom_tom: //миллионов русских//
от национальности это не зависит.
Ещё «ватка» сильно портянок возбуждает.
minerr 09 июля 2018 | 22:05
tom_tom: Какой дешевый бот - тебя даже не научили читать заголовки в новости, а только генерировать пост из методички.
andy66 09 июля 2018 | 21:35
а кто еще может быть виноват? не Япония же?
hastings 09 июля 2018 | 21:50
andy66: Моссад?
y20160414 09 июля 2018 | 21:35
И как это проявится на футбольном шабаше? Продолжите с подонками играть или плюнете им в рожу?
velbkeirf1 09 июля 2018 | 21:48
y20160414: остались хорваты, бельгийцы, лягушатники кто из них подонки или ты имел ввиду плюнуть в рожу наглосаксаксам проясни?
y20160414 09 июля 2018 | 22:28
velbkeirf1:
Кацапских свинособак я имел в виду, говоря о подонках.
tks 09 июля 2018 | 21:39
Как травили - веселились, как наследили - прослезились!
dictvena 09 июля 2018 | 21:43
ха-ха!
aallttoo 09 июля 2018 | 21:44
Русофобы! Клеветники! Литвиненконемы! Скрипалейнемы!Боингнемы! Настамнет! Анедокажите!ДоКиевадойдем!
buzukin1912 09 июля 2018 | 21:44
Господи! Ну и дебил, мля - шо за министры у королевы! Совсем Лиза из ума выжила - принимает на работу таких тупых уродов. Просто пидарасы какие-то, папуасы и лживая сучка Терезка - ну и компашка!
aallttoo 09 июля 2018 | 21:47
buzukin1912: Ну...тупых уродов, похоже, нанимает не Лиза, а Пригожин.
за 11-80 кучка
из-под шконки))))
boldu1n 09 июля 2018 | 21:45
У них там все шизики в министрах и правительстве. Черчилль в гробу переворачивается.