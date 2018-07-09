Власти Парижа вводят усиленные меры безопасности перед завтрашним матчем сборной Франции на Чемпионате мира по футболу

Перед зданием мэрии собираются установить гигантский экран, на котором будет идти трансляция. Дополнительные силы будут направлены на Елисейские поля, где в случае победы французской сборной ожидаются массовые гуляния. Президент Франции Эммануэль Макрон собирается следить за матчем на стадионе в Петербурге вместе с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Первый полуфинальный матч Чемпионата мира Франция – Бельгия начнется завтра в 9 вечера.