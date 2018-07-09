В Омской области работники дорожных служб сгрузили в поле две тонны асфальтовой смеси
Соответствующие фотографии в соцсетях опубликовали местные жители. Поначалу сотрудники, ответственные за участок, отрицали, что как-то связаны с этим. Сейчас они пишут объяснительные. Чиновники собираются наказать водителя. Как пояснило руководство района, выгрузили смесь, оставшейся после ремонта сельской дороги. Асфальт с поля уже убрали, — сообщает издание «Новый Омск».
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vip1707 09 июля 2018 | 21:12
Как не стыдно интернет засорять!