Президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в намерении сорвать сделку между Вашингтоном и Пхеньяном

Об этом он написал в Твиттере. По мнению американского лидера, Китай может оказывать давление на Северную Корею из-за китайско-американской торговой войны.

В середине июня президенты США и КНДР подписали соглашение о развитии двусторонних отношений. Северокорейский лидер Ким Чен Ын тогда подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу.