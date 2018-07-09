Президент США Дональд Трамп заподозрил Китай в намерении сорвать сделку между Вашингтоном и Пхеньяном
Об этом он написал в Твиттере. По мнению американского лидера, Китай может оказывать давление на Северную Корею из-за китайско-американской торговой войны.
В середине июня президенты США и КНДР подписали соглашение о развитии двусторонних отношений. Северокорейский лидер Ким Чен Ын тогда подтвердил готовность ликвидировать ядерную программу.
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