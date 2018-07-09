Народная артистка России Лия Ахеджакова отказалась от официальных торжеств по случаю 80-летнего юбилея. Сегодняшний день она решила провести за пределами Москвы. Об этом рассказали в театре «Современник», где Ахеджакова служит уже более 40 лет. Российские телеканалы сегодня показывают сюжеты, посвященные актрисе. При этом президент России и глава правительства, в отличие от предыдущих лет, не стали направлять Ахеджаковой поздравлений к юбилею.

В последнее время актриса часто критикует власть и выступает в поддержку политзаключенных.