Народная артистка России Лия Ахеджакова отказалась от официальных торжеств по случаю 80-летнего юбилея
Народная артистка России Лия Ахеджакова отказалась от официальных торжеств по случаю 80-летнего юбилея. Сегодняшний день она решила провести за пределами Москвы. Об этом рассказали в театре «Современник», где Ахеджакова служит уже более 40 лет. Российские телеканалы сегодня показывают сюжеты, посвященные актрисе. При этом президент России и глава правительства, в отличие от предыдущих лет, не стали направлять Ахеджаковой поздравлений к юбилею.
В последнее время актриса часто критикует власть и выступает в поддержку политзаключенных.
Комментарии8
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serg4422 09 июля 2018 | 21:08
ну эта точно за усташей кулачки держала...
patrikk_1 09 июля 2018 | 21:14
Народная артистка России Лия Ахеджакова отказалась от официальных торжеств по случаю 80-летнего юбилея...
А что за официальные торжества должны были быть, праздничное заседание и концерт в Кремлёвском Дворце (съездов)?
shai13 09 июля 2018 | 21:25
patrikk_1: Я когда писал за стукача никак не мог вспомнить твоё погоняло. Обошёлся словом «патриот».
spitac 09 июля 2018 | 21:15
serg4422: "ну эта точно за усташей кулачки держала..."
она за российский народ "кулачки держит"!
romashka__ 09 июля 2018 | 21:24
Лия Ахеджакова - национальное достояние. Умная. смелая, безгранично талантливая.
Она - лицо театра "Современник". Театра, который устал быть современным, к сожалению.
Но Лия Ахеджакова - героическая женщина. Желаю здоровья и быть услышанной всеми глухими и трусливыми.
sasha2011 09 июля 2018 | 21:15
serg4422:
/* за усташей кулачки держала...*/
А ты за власовцев?....
lion64__2 09 июля 2018 | 21:14
В качестве подарка ей бесплатный билет в один конец, до Лабытнанги, в "столыпине". И ПМЖ там же, на киче с террористом по клике "режиссёр".
asyrj 09 июля 2018 | 21:20
Редкое явление личности и актера в России,
о котором точно скажешь, что это не Мефисто!
Лучшим подтверждением этому является её не поздравление.