Расследование в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове подходит к концу

Расследование в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове подходит к концу. Уже в этом месяце пострадавшие начнут знакомиться с материалами. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко после встречи председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с родственниками погибших. По ее словам, обвиняемым в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте. Погибли 60 человек.