Расследование в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове подходит к концу
Расследование в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове подходит к концу. Уже в этом месяце пострадавшие начнут знакомиться с материалами. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко после встречи председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с родственниками погибших. По ее словам, обвиняемым в ближайшее время будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте. Погибли 60 человек.
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