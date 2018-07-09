Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявлен в федеральный розыск по делу о многомиллионном хищении...

Мухтара Пхешхова подозревают в махинациях при закупке земельного участка и здания для нужд регионального подразделения Федеральной миграционной службы. Ущерб оценивается более чем в 22 миллиона рублей.

По этому делу проходят еще два человека. Один из них также объявлен в федеральный розыск, — передает агентство Интерфакс.