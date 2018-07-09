Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявлен в федеральный розыск по делу о многомиллионном хищении
Мухтара Пхешхова подозревают в махинациях при закупке земельного участка и здания для нужд регионального подразделения Федеральной миграционной службы. Ущерб оценивается более чем в 22 миллиона рублей.
По этому делу проходят еще два человека. Один из них также объявлен в федеральный розыск, — передает агентство Интерфакс.
Комментарии11
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lion64__2 09 июля 2018 | 21:04
При едросне, а до этого при либерастах, полицай и вор стали синонимами.
patrikk_1 09 июля 2018 | 21:10
Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии объявлен в федеральный розыск по делу о многомиллионном хищении...
Мухтар Пхешхов - это карачаевский Кирилл Серебренников, он ни в чём не виноват.
lion64__2 09 июля 2018 | 21:16
patrikk_1: т.е. это ещё и пассивный гей в придачу к воровству? Тогда смело может бежать в гей-ропу, не выдадут.
echo_shar 09 июля 2018 | 21:06
Почаще, почаще нужно сажать этих уродов!
i_c_e 09 июля 2018 | 21:10
А где у МВД «тыл»?
aallttoo 09 июля 2018 | 21:16
Даладно. 22 миллиона - это лох.
То ли дело Захарченко с полуратонной наличкой
polsan 09 июля 2018 | 21:20
aallttoo: Захарченко столько увёл, что требует, чтобы ему вернули деньги назад. ))
aallttoo 09 июля 2018 | 21:24
polsan: Щаз! Всё не получится, в Сбере уже спёрли 200 миллионов Захарчековсих, размещенных там на ответственное хранение.
Говорят, Захарченко долго смеялся.
petrivanov 09 июля 2018 | 21:17
Странный какой-то полицейский! Все в МВД честные и неподкупные, а один оказался не совсем такой, как нужно! Но, возможно, его, как и полковника Захарченко, подставили, и подкинули ему деньги (украли за него). Кто? - Те, кто Путина не любит!
oneoretwo 09 июля 2018 | 21:17
...как поймают - дать хрустальные погоны и секретный указ о награждении: социально близкий и опора вертикали, так сказать...
kaputvsemu 09 июля 2018 | 21:21
Не оправдал доверия.
Не прошёл испытательный срок.
Не преодолел входной барьер.
Слишко мало украл.
Поэтому - в розыск.