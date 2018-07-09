Суд в Дагестане приговорил к 2,5 годам колонии сына бывшего мэра Махачкалы по делу об избиении полицейского

Его также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Бадрудина Мусаева обвинили в насилии в отношении представителя власти. Инцидент произошел 2 года назад, когда Мусаев сначала нарушил правила дорожного движения, потом оскорбил и ударил инспектора ГИБДД. В сентябре прошлого года суд в Махачкале снял обвинения с сына чиновника, но Верховный суд республики это решение отменил.