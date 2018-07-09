Операция по эвакуации детей из пещеры в Таиланде должна возобновиться завтра

Однако не исключено, что спасателям потребуется дополнительное время на подготовку. К сегодняшнему дню им удалось вывести из затопленной пещеры 8 детей. Их отправили в больницу на обследование. В пещере остаются еще четыре ребенка и один взрослый.

Группа оказалась заблокированной там две недели назад, когда отправилась на экскурсию. Покинуть пещеру самостоятельно они не смогли из-за того, что ее затопило водой.