Операция по эвакуации детей из пещеры в Таиланде должна возобновиться завтра
Однако не исключено, что спасателям потребуется дополнительное время на подготовку. К сегодняшнему дню им удалось вывести из затопленной пещеры 8 детей. Их отправили в больницу на обследование. В пещере остаются еще четыре ребенка и один взрослый.
Группа оказалась заблокированной там две недели назад, когда отправилась на экскурсию. Покинуть пещеру самостоятельно они не смогли из-за того, что ее затопило водой.
Комментарии2
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aallttoo 09 июля 2018 | 20:55
Молодцы! Гибнут, но детей спасают.
Это не огнеметами по детям
sasass 09 июля 2018 | 21:05
Очень ответственно подошли тайцы - наши бы так не смогли - Дубровка , Беслан и Зимняя вишня об этом говорят..