Борис Джонсон покинул правительство Великобритании
Министр иностранных дел, ставший одной из ключевых фигур в процессе выхода Британии из Евросоюза, подал в отставку из-за несогласия с политикой премьера Терезы Мэй. Джонсона возмутили уступки, на которые глава правительства решила пойти в процессе брекзита.
Министр иностранных дел стал вторым членом правительства, решившим покинуть свой пост из-за разногласий с Мэй. Первым это сделал министр по брекзиту Дэвид Дэвис.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
boldu1n 09 июля 2018 | 20:35
У прокладак с Йеха-мацы траур? Знатный идиот.
ura_russians 09 июля 2018 | 20:40
Поражает количиство откровенных идиотов в руководстве западных стран.
tararabumbia 09 июля 2018 | 20:47
boldu1n: Как же мы теперь без Борюсика?
polsan 09 июля 2018 | 20:51
boldu1n: Что ж вы целыми днями сидите на ненавистном вам сайте?! Ну, прям как на работу ходите! )))
serg4422 09 июля 2018 | 20:36
может ему новичка на прощанье дать нюхнуть
mystar 09 июля 2018 | 20:41
serg4422: может ему новичка на прощанье дать нюхнуть
_________________________________________________
Тогда этого клоуна даже в цирк не возьмут.))))))))
ura_russians 09 июля 2018 | 20:42
serg4422: может ему новичка на прощанье дать нюхнуть
——
они с терезкой «дурачка» уже нанюхались.
:))))
serg4422 09 июля 2018 | 20:38
когда уже терезу погонят ссаными тряпками?
zolingen 09 июля 2018 | 21:06
serg4422: когда погонят , путин застрелится. Его проект
kdv75 09 июля 2018 | 20:42
Таки опять Россия свою руку приложила или сам
viktorova 09 июля 2018 | 20:43
Молодец!
Все выглядит так, что Тереза не выстоит против него в этой ситуации.
Похоже, Борис будущий премьер Великобритании.
komiccap_nkvd 09 июля 2018 | 20:43
Путин добился отставки Джонсона.
Путин всех переиграл
viktorova 09 июля 2018 | 20:46
komiccap_nkvd: Сильно бился? Голова цела?
mexxanikk 09 июля 2018 | 21:00
Вот что Новичек животворящий делает!
Все, кто с ним общался, или помирают, или в отставку выходят.
lion64__2 09 июля 2018 | 21:08
Это всё происки второго кота. Не смогли его поймать, не смогли сожрать под пиво и шнапс борька с терезкой. А сейчас ответный удар, кот разбушевался.
sasass 09 июля 2018 | 21:08
Скоро сама Мэй испариться и Британия опять восстановиться в правах ЕС....