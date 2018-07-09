Борис Джонсон покинул правительство Великобритании

Министр иностранных дел, ставший одной из ключевых фигур в процессе выхода Британии из Евросоюза, подал в отставку из-за несогласия с политикой премьера Терезы Мэй. Джонсона возмутили уступки, на которые глава правительства решила пойти в процессе брекзита.

Министр иностранных дел стал вторым членом правительства, решившим покинуть свой пост из-за разногласий с Мэй. Первым это сделал министр по брекзиту Дэвид Дэвис.