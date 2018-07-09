Суд в Саратове отклонил жалобы оштрафованных общества больных диабетом и бывшего руководителя организации
Об этом сообщает «Радио Свобода». Ранее региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, выписали штраф размером 300 тысяч рублей. Ее признали иностранным агентом. На 50 тысяч оштрафовали бывшего руководителя Екатерину Рогаткину. Ее обвинили в нарушении правил работы организации, выполняющей функции иностранного агента.
Поводом для судебного разбирательства тогда стала жалоба студента медуниверситета, посчитавшего, что организация получает деньги из-за рубежа и может заниматься политической деятельностью. Впоследствии студент отозвал жалобу, однако прокуратура все равно потребовала признать общество больных диабетом иностранным агентом.
Комментарии18
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kokapu 09 июля 2018 | 20:36
Студент тот ещё сучонок.
pyco_mypucmo 09 июля 2018 | 20:41
kokapu: пожелание простое: "патриотам" при диабете прописывать исключительно отечественный инсулин. И это не кровожадность, а всего лишь справедливость.
trender 09 июля 2018 | 20:39
Бесплатно Онглизу диабетикам не дает наша власть, а общество диабетиков, которое жалуется на это - иностранный агент.
nebudbydlom 09 июля 2018 | 21:05
trender: А на что нам это общество? Истинные патриоты диабетом не болеют! Истинные патриоты лечатся отечественным димедрольным пивом и все выздоравливают как мухи!
pmasel 09 июля 2018 | 21:14
nebudbydlom: Не-не-не, коктейль "два пшика". Пиво + дихлофос.
svetalana 09 июля 2018 | 20:46
"Поводом для судебного разбирательства тогда стала жалоба студента медуниверситета,"
Вот оно, следующее поколение доносчиков! Премию за бдительность не выписали? Стукач!
lenin3 09 июля 2018 | 20:47
В этом вся Россия:здоровому генералу ФСБ суд возвращает даже не его 2ляма баксов,а у больных диабетом отбирают так нужные им на лекарства 300тыр рублей.Все это,видимо,в свете исполнения Майских указов Вошьдя...
aallttoo 09 июля 2018 | 20:47
Студенту-доносчику пожелания скорейшего диабета с исключительно расейским инсулином.
Чтоб дошло.
Хотя - сомнительно.
У путриотов мозгов от природы не вырастало
sborisych 09 июля 2018 | 20:57
Отозвал, сЦсука, жалобу. А ты теперь попробуй отмойся..
shai13 09 июля 2018 | 20:59
Этот студент такая же сука как и веселящиеся на этом сайте «патриоты». ФИО и место учёбы следовало бы прописать. А «судью на мыло». Гады.
mag_1 09 июля 2018 | 20:59
чудеса какие у нас творятся! сколько на разных пишется жалоб, никакой реакции, а тут сразу на тебе!
diximania1948 09 июля 2018 | 20:59
Филателистов ещё надо прижать, подозрительные типы, иностранные марки скупают сволочи!
vip1707 09 июля 2018 | 21:00
ВолкИ позорные!
Ну ладно "Свидетели". Они охмуряют за "вражьи" деньги.
Но диабетикам-то вражьи деньги дают выжить.
Свои-то деньги пошли волкам позорным!
morganafata 09 июля 2018 | 21:00
Если так суд переживает за происхождение денег диабетиков логично присудить выплатить все деньги из бютжета. Штраф и принятую от иностранных благотворителей помощь.
macron21 09 июля 2018 | 21:10
Вот так постепенно шаг за шагом деградирует государство ,а гражданского общества и вблизи не видать.Все заменяет святая троица телепузиков Киселева,Соловьев ,Шейнина.
sasass 09 июля 2018 | 21:11
На больных наживаются - такое возможно только в России..
doxerom 09 июля 2018 | 21:22
Подрастает путинское племя. Надеюсь сокурсники уже заплевали этого юного стукачка.. Если нет, то дела плохи.
oneoretwo 09 июля 2018 | 21:23
...в плешивой дзюдохерии подобные граждане считаются "социально лишними", удивляться уже не приходиться...