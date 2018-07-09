Суд в Саратове отклонил жалобы оштрафованных общества больных диабетом и бывшего руководителя организации

Об этом сообщает «Радио Свобода». Ранее региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, выписали штраф размером 300 тысяч рублей. Ее признали иностранным агентом. На 50 тысяч оштрафовали бывшего руководителя Екатерину Рогаткину. Ее обвинили в нарушении правил работы организации, выполняющей функции иностранного агента.

Поводом для судебного разбирательства тогда стала жалоба студента медуниверситета, посчитавшего, что организация получает деньги из-за рубежа и может заниматься политической деятельностью. Впоследствии студент отозвал жалобу, однако прокуратура все равно потребовала признать общество больных диабетом иностранным агентом.