Американский продюсер Харви Вайнштейн отказался признать вину по новым обвинениям в сексуальных преступлениях
Как сообщает CNN, они связаны с двумя эпизодами. Адвокат продюсера назвал эти обвинения смехотворными.
В конце мая Вайнштейну предъявили обвинения в изнасилованиях и домогательствах. Свою вину тогда он также не признал.
Комментарии7
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tuman13 09 июля 2018 | 20:08
А что Вайнштейну еще не вменили секс с учительницей, когда он учился в начальной школе?
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 20:13
tuman13: Самое интересное, что обвиняют его актрисы, которые стали известными благодаря тому, что снимались в его картинах и ранее публично его обнимали и целовали. На протяжении практически 30 лет.
ну что сказать? неблагодарные сучки.
olegleon 09 июля 2018 | 20:22
tuman13: ещё не вечер. могут и дошкольные приставания к девочкам припомнить
tuman13 09 июля 2018 | 20:10
Судя по претензиям Вайнщтейн перетрахал весь Лос-Анжелос с половиной Нью-Йорка. Силен мужик.
olegleon 09 июля 2018 | 20:25
tuman13: а вторую половину Спейси?
polsan 09 июля 2018 | 20:11
Какой он ужасный насильник и потаскун этот Харви. Сколько ж женщин ещё заявит?! ))
serg4422 09 июля 2018 | 20:41
этого не посадят,своих не садят.