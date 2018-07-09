Актриса и модель Памела Андерсон собирается на завтрашний матч сборных Франции и Бельгии в Петербурге

Как сообщает журнал «Эсквайр», спутница одного из участников французской сборной Адиля Рами в последний момент изъявила желание оказаться в числе зрителей. Федерация футбола Франции выдала ей приглашение, чтобы актриса могла сделать своему партнеру сюрприз.

Полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии начнется завтра в 9 часов вечера.