Актриса и модель Памела Андерсон собирается на завтрашний матч сборных Франции и Бельгии в Петербурге
Как сообщает журнал «Эсквайр», спутница одного из участников французской сборной Адиля Рами в последний момент изъявила желание оказаться в числе зрителей. Федерация футбола Франции выдала ей приглашение, чтобы актриса могла сделать своему партнеру сюрприз.
Полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии начнется завтра в 9 часов вечера.
Комментарии8
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olegleon 09 июля 2018 | 20:12
"чтобы актриса могла сделать своему партнеру сюрприз."
опс, теперь это так у французов называется?! )))
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 20:19
olegleon: Рами-то геронтофил оказывается. Памеле уже за 50-т.
Модно со старушками жить стало во Франции.
Впрочем, может это и восточный менталитет и тяга к большим сиськам.
olegleon 09 июля 2018 | 20:50
fig__vvam__: так и хорватская президентша уже "за 50". но как Колинда выглядит!
viktorova 09 июля 2018 | 20:14
Нормальная замена европейским лидерам. Будет что с недимоном и Вовой обсудить.
olegleon 09 июля 2018 | 20:20
viktorova: Димон ещё не отошёл от президента Хорватии, а тут на размер больше приезжает )))
ох и устроит Медведеву жена дома "мундиаль"
viktorova 09 июля 2018 | 20:38
olegleon: за это лайк!
riots 09 июля 2018 | 20:19
Вот он уровень сегодняшнего кремля.
abuvgrobu 09 июля 2018 | 20:22
А в чём новость-то ? Что некая дырка, именующаяся Андерсон пойдет на матч Франция-Бельгия ? Да мало ли дырок там будет присутствовать с той или иной целью.. Или эта дырка какая-то особенная и чем-то существенным примечательна ?..