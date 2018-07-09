Глава Ингушетии попросил президента Владимира Путина построить в республике стадион
Юнус-Бек Евкуров сказал, что это просьба от молодежи и спортсменов, — сообщает пресс-служба Кремля. Глава Ингушетии сказал, что только у его республики нет в стране собственного стадиона. Президент в ответ поручил проработать этот вопрос.
Комментарии14
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svetalana 09 июля 2018 | 20:07
Бакланов там нет, но и денег в бюджете нет на спорт, культуру и здравоохранение. Так что вовремя Ингушетия подсуетилась-то.
fig__vvam__ 09 июля 2018 | 20:21
svetalana: Глава Ингушетии попросил президента Владимира Путина построить в республике стадион
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Путин лично строить стадион будет? Или за свой счет?
если нет, то почему Евкуров к нему обращается?
kir_pich_101 09 июля 2018 | 20:24
fig__vvam__: Видел как построили на Крестовском, сколько оттяпали, тоже захотел.
Ждем очередного ограбления пенсионеров и бюджетников.
lenin3 09 июля 2018 | 20:29
svetalana: в принципе,можно сделать мобильный стадион:привезли в регион,поставили,радостно открыли,попиарились,разобрали ,т.к. он больше не нужен,повезли в другой регион.Все равно просто присутствие стадиона не поспособствует развитию самого спорта в регионе.
Но,может,Евкуров хочет стадион для казней приспособить,как в Чили в 70-е?
grigol331 09 июля 2018 | 21:11
svetalana: денег в бюджете нет на спорт, культуру и здравоохранение
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так что обойдутся загоном. О, даже рифмуется.
И тут вспомнился анекдот про глуховатую золотую рыбку и большой теннис.
morganafata 09 июля 2018 | 20:09
Нет, возьми и заработай, надоели приживалки живущие за наш. И этот бездарный казнотрат.
olegleon 09 июля 2018 | 20:09
проснулся Евкуров! чемпионат то уже почти закончился, так что "денег нет"
polikarpich 09 июля 2018 | 20:11
olegleon: Не-а! Ваш "дорогой и незаменимый" точно даст!
tks 09 июля 2018 | 20:12
Просьба???!!!
Да тут Молитва должна быть, а не просьба!!
margosher 09 июля 2018 | 20:26
Один скоростную железную дорогу захотел, другой - стадион. Слишком дорогие "игрушки". Я не понимаю. У них там с жильём, со школами, с коммунальным хозяйством всё нормально, без проблем?
rampa 09 июля 2018 | 20:27
и что на этот единственный стадион каждый день молодежь и спортсмены со всей республики будут на занятия съезжаться?
grigol331 09 июля 2018 | 21:20
rampa:
И будут. Кто-то же должен его строить.
sasass 09 июля 2018 | 20:31
Сам глава построить не может - видимо он без головы...
twenty_two 09 июля 2018 | 20:36
построить в республике стадион
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Пенсионный возраст вырос до 70 лет.