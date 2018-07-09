Глава Ингушетии попросил президента Владимира Путина построить в республике стадион

Юнус-Бек Евкуров сказал, что это просьба от молодежи и спортсменов, — сообщает пресс-служба Кремля. Глава Ингушетии сказал, что только у его республики нет в стране собственного стадиона. Президент в ответ поручил проработать этот вопрос.