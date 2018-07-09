В «Гоголь-центре» этим вечером проходит концерт, посвященный памяти Антона Носика
Журналист и медиаменеджер умер ровно год назад. Участники сегодняшнего вечера читают фрагменты из его Живого Журнала. Как сообщает «МБХ Медиа», участвуют известные актеры, поэты, режиссеры, журналисты и писатели.
Комментарии7
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parasuk_ 09 июля 2018 | 20:08
Сегодня черти подбросят под котел с еврейским нацистом нацистом носиком пару лишних поленьев :)
demosua 09 июля 2018 | 20:40
parasuk_: и положат глаз на парасюка...
zemljanka 09 июля 2018 | 20:17
Молодцы!
Мир ему в Вечности.
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 20:20
zemljanka: еБан Ли, ты единственный в мире китайскийжид?
golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 20:23
Я надеюсь на вечере исполнят инсценировку последних минут жизни Долбоносика: дерьмо, блевотина?
chichanik 09 июля 2018 | 20:38
Хороший был человек.
Задорный. Смелый.Умный
Жаль,мало пожил.
Как-то ... нехватает мне его.
serg4422 09 июля 2018 | 20:47
заслуженный русофоб,долго поминать будут...