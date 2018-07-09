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20:00, 09 июля 2018

В «Гоголь-центре» этим вечером проходит концерт, посвященный памяти Антона Носика

Журналист и медиаменеджер умер ровно год назад. Участники сегодняшнего вечера читают фрагменты из его Живого Журнала. Как сообщает «МБХ Медиа», участвуют известные актеры, поэты, режиссеры, журналисты и писатели.

Комментарии

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parasuk_ 09 июля 2018 | 20:08

Сегодня черти подбросят под котел с еврейским нацистом нацистом носиком пару лишних поленьев :)

demosua 09 июля 2018 | 20:40

parasuk_: и положат глаз на парасюка...

zemljanka 09 июля 2018 | 20:17

Молодцы!
Мир ему в Вечности.

golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 20:20

zemljanka: еБан Ли, ты единственный в мире китайскийжид?

golodomor_ze__hohlokost 09 июля 2018 | 20:23

Я надеюсь на вечере исполнят инсценировку последних минут жизни Долбоносика: дерьмо, блевотина?

chichanik 09 июля 2018 | 20:38

Хороший был человек.
Задорный. Смелый.Умный
Жаль,мало пожил.
Как-то ... нехватает мне его.

serg4422 09 июля 2018 | 20:47

заслуженный русофоб,долго поминать будут...

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